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01 августа, 16:18

Шоу-бизнес

Адвокат Лерчек заявил, что она, предварительно, намерена обжаловать приговор

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, планирует обжаловать вынесенный ей приговор, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, соответствующее намерение у блогера было еще накануне. Защита ожидает изготовления полного текста приговора, чтобы детально изучить его мотивировку.

"Есть вопросы, например, по поводу расчета суммы штрафа, нужно понять, что было взято за основу, правильно ли был применен закон", – пояснил Третьяков.

Он добавил, что у стороны защиты еще есть время для принятия окончательного решения о подаче апелляции.

31 июля суд приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком за незаконные валютные операции. Помимо этого, у нее конфисковали средства, полученные преступным путем, и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Также ей на три года запрещено администрировать сайты и продвигать бренд в интернете.

Лерчек, а также ее экс-супруга Артема Чекалина, обвинили в создании преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Было установлено, что они перевели на счета в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые выручили от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину в уклонении от налогов и получил семь лет лишения свободы. При этом следственные мероприятия в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявленного тяжелого онкологического заболевания, но в июле 2026 года рассмотрение дела продолжили.

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