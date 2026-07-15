Экс-танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля призвал певицу перестать обсуждать его

Экс-танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля бурно отреагировал на очередное интервью артистки и обратился к ней в соцсетях. Он призвал певицу прекратить высказываться об их сотрудничестве. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сколько можно о нас плохо говорить?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dimaberegulya

Экс-танцор из команды певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля разместил видеообращение к звезде в соцсетях. Мужчина недоволен тем, что заслуженная артистка РФ публично говорит об их многолетнем сотрудничестве, причем зачастую, по его мнению, в негативном ключе. Последней каплей для Берегули стало интервью Булановой Борису Корчевникову, которое вышло в начале июля. В нем певица прокомментировала видео с концерта со своими бывшими танцорами словами "спустя рукава отработали".





Дмитрий Берегуля танцор Уважаемая Татьяна Буланова, сколько можно о нас плохо говорить? Уже все все забыли, а вы продолжаете. <...> Уже не смешно. Я 25 лет жизни с вами проработал, и ни слова никогда о вас плохого никто не говорил. Все вас всегда защищали, потому что это нормально. А вы опять продолжаете вспоминать старую историю. Мы были членами вашей команды. И даже если мы в тот вечер плохо танцевали, вы все равно должны, по идее, нас как-то защищать, оберегать.

Берегуля добавил, что раньше Татьяну якобы всегда "все устраивало".

"Мы "плохо" стали танцевать только в момент, когда видео под песню "Один день" завирусилось. Все это очень неприятно и некрасиво. Вы, заслуженная артистка, продолжаете поливать грязью своих бывших танцоров. Ну какой смысл продолжать сейчас, когда все все уже забыли, говорить о нас плохо? <...> Зачем нас трогать? У нас теперь своя дорога. Расставаться всегда сложно, но, может быть, надо уже эту историю забыть и успокоиться!" – сказал Берегуля.

Подписчики Дмитрия поддержали его.

"Татьяна Буланова получила новую волну популярности только благодаря своим танцорам", "ваш танец был лучший, его мы и запомнили только", "Дима, не обращайте внимания, вы супер", – высказались фолловеры.

Под видео отметились и знаменитости. Блогер и телеведущая Виктория Боня также встала на сторону Дмитрия.





Виктория Боня телеведущая, блогер Буланову я люблю очень, но здесь я с вами согласна. За 25 лет можно отпустить с благодарностью!

В свою очередь, блогер Наташа Гасанханова выразила мнение, отличное от большинства подписчиков Берегули.

"Сколько вы можете хайпиться на Булановой? Никому не нужный танцор, пытающийся все как-то удержаться на хайпе", – написала она.

На сторону заслуженной артистки встал и блогер Прохор Шаляпин. Он отметил, что не увидел в свежем интервью Булановой ничего оскорбительного по отношению к бывшим танцорам.

"А что плохого, собственно, Татьяна сказала? Ее спросили – она ответила как есть. Никаких оскорблений я лично не вижу. Ну отработали и отработали... все мы бываем в ударе и не очень на работе. Ничего оскорбительного", – написал Прохор в своих соцсетях.

"Некрасивая история"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Танцоры Татьяны Булановой стали известны в августе 2025-го: тогда в Сети завирусился ролик с концерта артистки. Балет исполнял незатейливые движения под песню "Один день", за что их прозвали "энергосберегающей" подтанцовкой. Появились многочисленные мемы и пародии.

Однако вскоре многолетнее сотрудничество подошло к концу. В сентябре стало известно, что Берегуля покинул коллектив из-за проблем со спиной. Причем изначально он утверждал, что это временная мера и не исключал возможности снова поработать с певицей. А в середине ноября Буланова рассказала журналистам, что супруги Алалыкины больше не являются частью ее команды. Артистка отметила, что случилась "некрасивая история".





Татьяна Буланова певица, заслуженная артистка РФ Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами.

При этом версии, почему произошел разлад, разнились. Согласно одной из них, танцоры устроили пьяный дебош в поезде. В свою очередь, директору певицы Сергею Хрусталеву пришлось пойти на крайние меры и ввести "сухой закон" в коллективе.

По версии самих танцоров, между ними и Хрусталевым произошел конфликт, якобы "имело место применение физической силы к Алене". В результате Алалыкины ушли.

К слову, в марте 2026-го Буланову в Сети обвинили в хайпе на уже новой подтанцовке. Пользователи обратили внимание на ролик с концерта исполнительницы, на котором девушки танцевали с округлившимися животами, которые в итоге оказались накладными.