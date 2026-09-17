Леди Гагу раскритиковали в Сети за якобы использование услуг суррогатной матери

Американская певица Леди Гага впервые стала мамой в 40 лет. Однако радостное событие было омрачено шквалом хейта в Сети: знаменитость заподозрили в том, что она прибегла к услугам суррогатной матери, и неожиданно раскритиковали за это. Подробности – в материале Москвы 24.

"Оставьте Леди Гагу в покое"

О том, что 40-летняя певица Леди Гага впервые стала мамой, СМИ сообщили 11 сентября. Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с возлюбленным, бизнесменом Майклом Полански, в Северной Калифорнии. При этом Стефани несла в слинге новорожденного. Позже стало известно, что исполнительница сделает перерыв в карьере ради ребенка.

Поклонники знаменитости принялись поздравлять ее с радостным событием. Однако одновременно с этим в Сети появились предположения, что певица воспользовалась услугами суррогатной матери: юзеры обратили внимание, что Леди Гага якобы вела активную публичную жизнь и никто не заметил даже намека на округлившийся живот. При этом ее мировой гастрольный тур The Mayhem Ball закончился еще 13 апреля, вместе с ним завершилась и активная концертная деятельность. Кроме того, после его окончания Гага якобы действительно ушла в тень и вела непубличный образ жизни.

Многие пользователи наведались в соцсети звезды в поисках ранних снимков и "намеков" на беременность. В итоге теория о том, что знаменитость все же рожала не сама, вызвала жаркие споры в Сети. Хейтеры обвинили Леди Гагу в "эксплуатации" женщин.

"Она купила его", "если она может и хочет, она может родить своего собственного ребенка", "она арендовала чужой живот", "покупать младенцев... В каком мире мы живем", "ненавижу, когда знаменитости используют других женщин и покупают их тела", "я не собираюсь радоваться тому, что миллионерша эксплуатировала бедную женщину, чтобы получить своего ребенка", – выразили мнение комментаторы.

При этом многие встали на защиту певицы, отметив, что даже если она и рожала не сама, это ее личное дело, да и у суррогатных матерей тоже есть выбор, и никто не заставляет их делать это против воли.

"Кому вообще какое дело, сделала она это или нет? А что, если она не может выносить ребенка самостоятельно?", "конечно, она же просто вышла на улицу, похитила случайную женщину и насильно засунула в ее живот эмбрион, да?", "оставьте Леди Гагу в покое. Суррогатную мать никто не заставлял насильно", – высказались другие.

Сама Леди Гага и ее представители пока никак не комментировали новости и слухи в Сети. Пол и имя ребенка также неизвестны.

"Пришлось пройти через тяжелые физические испытания"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ladygaga

При этом инсайдеры издания Page Six сообщили, что певица прошла долгий и сложный путь, чтобы стать матерью. По их словам, знаменитость давно хотела родить ребенка и не скрывала этого от близких. Леди Гага пыталась забеременеть с 2024-го.





источник, знакомый с ситуацией Стефани пришлось пройти через тяжелые физические испытания. <...> Были моменты головокружительного успеха, но были и моменты отчаяния. Это было очень печально. Это настоящая история о трудных временах – как физических, так и эмоциональных, предшествовавших этому счастливому финалу.

Собеседники издания также отметили, что певица не отличается хорошим здоровьем.

"У нее были серьезные проблемы с тазобедренным суставом и множество других физических недугов – вдобавок к тем колоссальным нагрузкам, которым она подвергает свой организм во время выступлений", – отметил инсайдер.

К слову, знаменитость не скрывала, что у нее были проблемы: она публично рассказала о перенесенной в 2013-м операции из-за перелома бедра. В документальном фильме Netflix, который вышел еще в 2017-м, певица поведала о наличии у нее фибромиалгии – хронического заболевания, которое вызывает сильную, распространенную по всему телу физическую боль и усталость. Звезда призналась, что временами ей приходится жить и работать, превозмогая боль.





Леди Гага певица Когда я чувствую адреналин от своей музыки и реакции фанатов, я могу, черт возьми, работать на полную. Но это не значит, что мне не больно.

Помимо этого, в документальном сериале принца Гарри и Опры Уинфри в 2021-м певица рассказала, как на нее повлияло пережитое в 19-летнем возрасте изнасилование. Обидчиком был музыкальный продюсер, имя которого Стефани не назвала. Она рассказала, что после случившегося забеременела, также у нее было посттравматическое стрессовое расстройство. Отголоски трагедии преследовали ее спустя годы и вылились в сильный нервный срыв.

Несмотря на проблемы со здоровьем и серьезные жизненные испытания, Леди Гага публично заявляла, что хочет иметь детей.

"На самом деле я хочу стать мамой. Надеюсь, это будет моя следующая главная роль", – также сказала Гага в шоу Стивена Кольбера в октябре 2025-го.

"Это желание, а не право"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lilyjcollins

К слову, зарубежные знаменитости нередко подвергаются хейту из-за того, что прибегают к услугам суррогатных матерей. Таким способом появились на свет дети Ким Кардашьян, Люси Лью, Приянки Чопры, Сары Джессики Паркер, Пэрис Хилтон, Николь Кидман, Лили Коллинз. Последняя не стала скрывать, что тоже родила ребенка не сама, а рассказала об этом подписчикам в своих соцсетях в феврале 2025-го.





Лили Коллинз актриса Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами невозможно выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно.

Актриса разместила снимок новорожденной, однако под постом появились не только поздравления.

"Поздравляю мать, которая родила ее", "очень странно, что она позволила кому-то выносить ребенка вместо себя", "суррогатное материнство является спорным вопросом не просто так. У людей есть право обсуждать это", "богачи делают вещи, свойственные богатым людям", "покупка людей. Быть матерью – это желание, а не право", – высказались комментаторы.

Однако нашлись и те, кто поддержал звезду "Эмили в Париже" и посоветовал хейтерам заняться "своими делами". В свою очередь супруг знаменитости, режиссер Чарли Макдауэлл, также защитил Коллинз от нападок.

"Что касается негативных сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка – это нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. И это нормально – тратить меньше времени на негативные комментарии в адрес прекрасной маленькой девочки, которая принесла нам столько любви", – заявил Чарли в своих соцсетях.

Режиссер закончил обращение тем, что ему больше некогда разговаривать, потому что необходимо возвращаться к своим родительским обязанностям.