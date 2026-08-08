Ученые назвали версии происхождения "ракеты", которую нашли на Марсе

Энтузиаст-исследователь заявил, что обнаружил на снимках поверхности Марса неразорвавшуюся боевую ракету инопланетян. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA

Согласно американскому законодательству, космическое агентство NASA обязано выкладывать полученную при исследованиях информацию в открытый доступ. Отчеты о миссиях и экспериментах, научные данные, а также тысячи фотографий появляются на сайте агентства, где с ними может ознакомиться любой желающий. Мало того, NASA даже призывает энтузиастов изучать эту информацию, поскольку полагает, что это поможет заметить в данных то, что ученые могли упустить из виду. Такой подход вполне оправдан, хотя до сих пор с его помощью не было сделано ни одного серьезного открытия. И все же огромное количество людей, интересующихся другими планетами и космосом, продолжают разглядывать фотографии агентства. Больше всего, конечно, их привлекают снимки, сделанные марсианскими роверами.



Фото: NASA

На одном из кадров, присланных на Землю марсоходом "Кьюриосити", фанат НЛО Скотт Уоринг обнаружил необычный объект, который тут же назвал "неразорвавшейся марсианской ракетой". Уоринг заявил, что находка является неопровержимым доказательством древней войны, которую когда-то вели марсиане и в результате которой на планете была уничтожена вся биосфера. Кроме того, он настаивает на том, что NASA скрывает находку из-за ее возможного военного потенциала, планируя при первой же возможности добраться до марсианского оружия, чтобы изучить его. По мнению исследователя, длина корпуса ракеты составляет около двух с половиной метров, а пролежала она в марсианской пыли несколько миллионов лет. Соратники Уоринга по увлечению настолько бурно поддержали его теорию, что NASA было вынуждено прокомментировать ситуацию. Агентство утверждает, что необычный объект – естественное скальное образование, не имеющее никакого отношения ни к инопланетным цивилизациям, ни к оружию.



Фото: NASA

Комментарий NASA вполне обоснован. Даже если на Марсе когда-то существовала бы развитая цивилизация, исчезнувшая миллионы лет назад, ни один из ее артефактов не остался бы лежать на поверхности. На Марсе существует и вулканическая активность, и эрозия, и песчаные бури, на планету часто падают метеориты, за такое количество времени все это давно скрыло бы любой предмет от глаз наблюдателей и камер марсоходов. Специалистам не всегда удается обнаружить следы исследовательских аппаратов, опустившихся на Красную планету всего несколько лет назад, что уж тут говорить о технике марсиан, якобы пережившей целые геологические эпохи.



Фото: иллюзия "Лицо на Марсе", запечатленная орбитальным аппаратом Viking-1. NASA

Вообще, на фотографиях с Марса часто находили необычные объекты. Пожалуй, самым известным можно назвать "марсианское лицо", сфотографированное с орбиты еще в 1976 году. Десятилетиями объект будоражил умы землян, и лишь 22 года спустя был сделан снимок высокого разрешения, который показал, что это обычный холм, а иллюзия была вызвана игрой теней. Энтузиасты видели на марсианских кадрах большие и маленькие пирамиды, странные шары правильной формы, ложки, дверные проемы, цветы, кораллы и даже фигуры людей (почему-то фанаты НЛО уверены, что марсиане – антропоморфны). Однако некоторые из этих объектов были сняты и с другого ракурса, а к нескольким специально отправлялись марсоходы для изучения, и это всегда оказывались камни, обломки скал и прочие естественные образования.

Впрочем, это никак не мешает множеству любителей продолжать изучение фотографий с Марса. Возможно, когда-нибудь они действительно найдут на них летающую тарелку, дом марсианина или хотя бы следы его ног.

Хотя...