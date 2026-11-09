Россия заменит Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России заменит команду Норвегии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Международная федерация хоккея уже разослала обновленный календарь матчей.

Согласно процедуре, российская команда, пропустившая предыдущие розыгрыши турнира, займет 10 место в рейтинге. Сборная Норвегии перейдет в группу А первого дивизиона.

Первый матч на турнире россияне проведут 27 декабря против сборной Швейцарии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

