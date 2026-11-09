09 ноября, 11:15Спорт
Россия заменит Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России заменит команду Норвегии на молодежном чемпионате мира по хоккею. Международная федерация хоккея уже разослала обновленный календарь матчей.
Согласно процедуре, российская команда, пропустившая предыдущие розыгрыши турнира, займет 10 место в рейтинге. Сборная Норвегии перейдет в группу А первого дивизиона.
Первый матч на турнире россияне проведут 27 декабря против сборной Швейцарии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.