Проект "Мой спортивный район" подготовил занятия для москвичей

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки и спортивные секции. На ВДНХ 5 ноября организуют занятия по растяжке, а на дворовых и парковых площадках пройдут тренировки по фитнесу.

В клубе "Ритм" приглашают на занятия танцевальным спортом, в центре "На Лодочной" можно будет сыграть в шашки, а в спортивном комплексе "Аквамарин" – заняться сапсерфингом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.