Axios: Трамп собирается представить новый план передачи вооружения Украине

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Американский президент Дональд Трамп намерен в понедельник, 14 июля, представить новый план передачи оружия Украине, который также будет включать вооружение для атак, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

По данным источников колумниста, в план, скорее всего, войдут ракеты большой дальности действия. В то же время собеседники Равида уточнили, что не располагают информацией о "финальном решении" по вопросу вооружения.

В свою очередь, депутат Верховной рады Александр Дубинский поделился мнением, что во время своего заявления Трамп не станет продолжать в отношении России политику предыдущего президента США Джо Байдена, передает Life.ru.

Действующий глава Штатов собирается сделать 14 июля некое важное заявление по России. Подробности Трамп уточнять не стал, однако добавил, что "посмотрит, что произойдет в ближайшие пару недель".

При этом эксперты не ожидают услышать от президента Соединенных Штатов радикальных заявлений. Вероятно, он в очередной раз пытается повлиять на участников российско-украинского конфликта.