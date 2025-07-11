11 июля, 13:30Политика
Песков заявил, что в Кремле ждут анонсированного Трампом заявления
Фото: kremlin.ru
Кремль ожидает анонсированного президентом США Дональдом Трампом важного заявления по России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп", – сказал он.
Песков заверил, что Кремль фиксирует все нюансы в комментариях американского лидера. Также он отреагировал на планы США о поставках оружия НАТО на Украину. Пресс-секретарь российского лидера уверен, что в любом случае происходит накачка Киева.
"Это бизнес, от перемены слагаемых сумма не меняется", – ответил он.
При этом Москва все еще ждет от украинской стороны предложений по срокам проведения третьего раунда прямых переговоров. Но процесс по обмену пленными и передача тел военных продолжаются, сказал Песков.
Ранее Трамп анонсировал на 14 июля некое важное заявление по России. Подробностей он не сообщил. Американский президент добавил, что "посмотрит, что произойдет в ближайшие пару недель".
До этого он всерьез начал рассматривать принятие законопроекта о новых санкциях против России.