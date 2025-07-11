Песков заявил, что в Кремле ждут анонсированного Трампом заявления

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Кремль ожидает анонсированного президентом США Дональдом Трампом важного заявления по России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп", – сказал он.

Песков заверил, что Кремль фиксирует все нюансы в комментариях американского лидера. Также он отреагировал на планы США о поставках оружия НАТО на Украину. Пресс-секретарь российского лидера уверен, что в любом случае происходит накачка Киева.

"Это бизнес, от перемены слагаемых сумма не меняется", – ответил он.

При этом Москва все еще ждет от украинской стороны предложений по срокам проведения третьего раунда прямых переговоров. Но процесс по обмену пленными и передача тел военных продолжаются, сказал Песков.

Ранее Трамп анонсировал на 14 июля некое важное заявление по России. Подробностей он не сообщил. Американский президент добавил, что "посмотрит, что произойдет в ближайшие пару недель".

До этого он всерьез начал рассматривать принятие законопроекта о новых санкциях против России.

