Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 14:16

Общество

Верховный суд РФ не счел преступлением кражу товара в магазине девочкой

Фото: depositphotos/andreyuu

Верховный суд России отказался признавать уголовным преступлением магазинную кражу, которую совершила несовершеннолетняя в Татарстане. Это следует из служебного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что девочка украла товары из гипермаркета в Бугульме на 5 674 рубля. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако ВС РФ не признал совершенное преступлением. Отмечается, что родственники возместили стоимость похищенного, а для гипермаркета не наступили негативные последствия. В итоге уголовное дело было прекращено из-за отсутствия в деянии состава преступления.

Таким образом, был отменен приговор мирового судьи Бугульминского судебного участка Республики Татарстан, а также апелляционное постановление того же судебного участка и кассационное постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России обязал судей предлагать сторонам возможность примирения как наиболее экономичный способ решения споров. Судьям при подготовке гражданских дел предписывается обязательно разъяснять сторонам возможность обратиться к медиаторам, судебным примирителям или использовать другие примирительные процедуры.

Читайте также


судыобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика