28 апреля, 10:48

В России предложили создать "зеленый коридор" при подозрении на онкологию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходимо создать "зеленый коридор" для пациентов с подозрением на рак, заявил Life.ru депутат Брянской областной Думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Он напомнил, что в системе здравоохранения России действуют четкие нормативы для диагностики онкозаболеваний – согласно Территориальной программе госгарантий, консультация онколога должна пройти не позднее трех рабочих дней с момента выдачи направления. Кроме того, инструментальные и лабораторные исследования – не позднее семи рабочих дней.

Однако на практике пациенты часто сталкиваются с трудностями, хотя при подозрении на онкологию "каждый потерянный день может стоить жизни".

"Сроки в законах прописаны, но сам человек вынужден бегать по кабинетам, выбивать направления, записываться на обследования", – подчеркнул Иванов.

Он предложил создать систему, где после выявления подозрения пациент автоматически попадает на ускоренный маршрут, а запись к необходимым специалистам происходит без участия человека.

Депутат также указал, что человек должен знать о том, что его случай взяли на контроль и диагностика пройдет в максимально сжатые сроки. При этом в России уже есть успешные примеры подобной маршрутизации, которые можно взять за основу и сделать систему единой для всей страны. В этом случае речь идет о грамотной организации существующих ресурсов.

Иванов призвал депутатов Госдумы, а также Минздрав законодательно закрепить механизм "зеленого коридора".

"Это реальный шаг к сбережению народа – нашей главной национальной цели. Своевременная диагностика спасает жизни, и здесь не может быть компромиссов", – заключил парламентарий.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что одногодичная летальность от онкозаболеваний снизилась в России до исторического минимума – 16,3%. По его словам, однофотонная сцинтиграфия, которая позволяет определять состояние органов и тканей на уровне молекул, к концу 2030 года станет доступна в 80 регионах страны.

