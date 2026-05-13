Минздрав РФ предложил ввести в онкобольницах кабинеты психологов

В структуре онкологических больниц может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава РФ, с которым ознакомились РИА Новости.

Документ предполагает, что психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на психологическое консультирование по вопросам, связанным непосредственно с заболеванием и стрессовой ситуацией, в которой они оказались.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил создать в стране "зеленый коридор" для пациентов с подозрением на онкологию. По его мнению, необходимо разработать систему, которая позволит при появлении подозрений незамедлительно направлять человека по ускоренному пути, снимая с него заботу о записи к необходимым врачам.

Также сообщалось, что россиян могут начать обследовать на рак легких при диспансеризации. Основания для проведения этого исследования определит врач-терапевт. Он также при необходимости оценит стаж и интенсивность курения пациента.

