СК предложил поместить в психбольницу мужчину, ворвавшегося в детсад с ножом в Оренбуржье

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Следователи ходатайствуют о помещении в психиатрическую клинику мужчины, который ворвался с ножом в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство поступило в Бугурусланский районный суд Оренбургской области. Его рассмотрят в закрытом судебном заседании.

В сообщении уточняется, что речь идет о местном жителе, проникшем в дошкольное учреждение с ножом. Мужчина обвиняется по статье 30, пунктам "а", "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью").

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Мужчина с ножом сломал дверь и пробрался внутрь здания детсада. Перед злоумышленником встала воспитательница Лия Галеева, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

В результате женщина получила ранения, ей была оперативно оказана медпомощь. Дети не пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а суд заключил мужчину под стражу.

