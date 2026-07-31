Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:38

Происшествия

СК предложил поместить в психбольницу мужчину, ворвавшегося в детсад с ножом в Оренбуржье

Фото: sledcom.ru

Следователи ходатайствуют о помещении в психиатрическую клинику мужчины, который ворвался с ножом в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство поступило в Бугурусланский районный суд Оренбургской области. Его рассмотрят в закрытом судебном заседании.

В сообщении уточняется, что речь идет о местном жителе, проникшем в дошкольное учреждение с ножом. Мужчина обвиняется по статье 30, пунктам "а", "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью").

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Мужчина с ножом сломал дверь и пробрался внутрь здания детсада. Перед злоумышленником встала воспитательница Лия Галеева, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

В результате женщина получила ранения, ей была оперативно оказана медпомощь. Дети не пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а суд заключил мужчину под стражу.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика