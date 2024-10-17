В Госдуме подготовят законопроект о запрете в РФ деструктивной идеологии в целом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут принять законопроект о запрете деструктивной идеологии в целом. Соответствующую инициативу сейчас готовят депутаты Госдумы и Минобрнауки РФ. Зампред ГД Анна Кузнецова рассказала о проекте во время рассмотрения парламентариями пакета документов об установлении запрета на пропаганду чайлдфри.

"С министерством науки отработано два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой о запрете деструктивной идеологии в целом", – цитирует ее РИА Новости.

По словам парламентария, эти понятия предусмотрены в указе № 809 президента РФ.

Между тем Госдума одобрила в первом чтении инициативу о запрете публичной пропаганды движения чайлдфри. В поддержку проекта выступили 388 депутатов. После принятия закона за пропаганду физическим лицам будут назначать штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, а юридическим – до 5 миллионов рублей.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение и не содержит каких-то репрессивных мер, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

