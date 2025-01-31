Жительница Севастополя оштрафована за пропаганду отказа от деторождения

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Суд в Севастополе назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей за пропаганду отказа от деторождения в социальных сетях, сообщила пресс-служба управления МВД по городу.

Правоохранители установили, что 29-летняя женщина публиковала мизантропические посты, среди которых были и высказывания о привлекательности отказа от деторождения.

При этом, когда в силу вступил закон о запрете на пропаганду идеологии чайлдфри, женщина не стала удалять эти материалы со своей страницы, оставив их в открытом доступе, уточнили представители ведомства. В связи с этим в отношении нее составили административный протокол по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения".

Законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри был принят Госдумой 12 ноября 2024 года. При этом само решение женщин не рожать детей под закон не подпадает. Он должен поспособствовать защите граждан и подрастающего поколения от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.

Владимир Путин подписал документ 23 ноября. В соответствии с законом, за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 50 000 до 100 000 рублей. Для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. Для юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000.