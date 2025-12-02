Россияне назвали фильм, который для них является неотъемлемой частью Нового года

92% опрошенных россиян назвали фильм "Ирония судьбы или С легким паром" неотъемлемой частью Нового года. Как показало исследование Ассоциации независимых социологов, остальные 8% респондентов используют эту картину как фон для приготовления новогодних блюд.

Что касается салатов, которые хотят видеть на праздничном столе, то лидерство традиционно удерживает оливье. За него проголосовали 90% опрошенных.

