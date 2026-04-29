29 апреля, 16:57

Археологи нашли 2 000-летнюю статую Афины на юго-западе Турции

Фото: х.com/MehmetNuriErsoy

Археологи нашли мраморную статую древнегреческой богини войны Афины в городе Лаодикия на юго-западе Турции. Ей около 2 000 лет, сообщает Metro.

Высота скульптуры составляет 2 метра. Ее обнаружили лежащей лицом вниз в завалах Западного театра. Однако археологам не удалось найти голову и руки произведения. На сохранившемся нагруднике заметили голову Медузы Горгоны. Одежда Афины выполнена со складками. Задняя часть статуи осталась грубой, что, как подчеркивает издание, показывает ее предназначение для установки между колоннами.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, статуя станет дополнением к наследию города. Он отметил, что она демонстрирует классический художественный стиль августовского периода, который длился с 27 года до нашей эры по 14 год нашей эры.

В Западном театре хранились статуи богов, правителей и сцены из эпосов Гомера. Афина могла быть значима для жителей Лаодикии, которая известна в качестве центра текстильного производства в античности.

Ранее археологи обнаружили в Египте древний храм круглой формы, который мог использоваться для водных ритуалов около 2 200 лет назад. Он расположен на территории древнего портового города Пелузий к юго-востоку от современного Порт-Саида. Внутри храма нашли следы нильского ила и системы сбора воды, что говорит о связи сооружения с речными культами.

