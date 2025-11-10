Сергей Шакуров восхитился возможностями кинопарка "Москино"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Народный артист России, актер и телеведущий Сергей Шакуров высоко оценил возможности столичного кинопарка "Москино", где завершились съемки многосерийного исторического фильма "Хозяин Москвы", сообщает газета Metro.

"На просторах потрясающего кинопарка "Москино" мы хотим создать исторический кинороман, сагу о Москве. Съемки на огромных, хорошо организованных пространствах кинопарка дают отличную возможность развернуться художникам для создания любых, самых сложных и масштабных декораций", – поделился Шакуров.

По его словам, в кинопарке можно создать любой мир, в котором будет развиваться интересный сюжет с самыми разными персонажами. Он отметил, что передовые технологии съемки делают работу более увлекательной, заставляя зрителя почувствовать себя свидетелем событий.

12-серийный проект "Хозяин Москвы", посвященный жизни столицы начала XIX века, снимался на нескольких площадках кинопарка, включая "Соборную площадь", "Дальневосточный город" и "Театр Гонзаги".

События сериала разворачиваются в Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. Центральный герой – молодой крепостной Иван Никишин, чья семья, мечтавшая о свободе, неожиданно оказывается проданной новому владельцу – влиятельному графу Лебедеву. Теперь их судьбы и надежды на освобождение связаны с его волей.

Помимо вымышленных героев, в проекте появляются и реальные исторические лица. Среди них – московские градоначальники Федор Ростопчин, Александр Тормасов, Дмитрий Голицын и Иван Гудович. Роль последнего, известного участием в военных операциях на Кавказе и Черноморском побережье, исполнил Сергей Шакуров.

В публикации подчеркивается, что в сьемках также приняли участие актеры Александр Лазарев, Игорь Петренко, Виталий Кищенко, Мариэтта Цигаль-Полищук, Вадим Соснин, Григорий Здоров и Виктория Разумовская.

Специально для многосерийного фильма была построена временная декорация "Тверская площадь", воспроизводящая атмосферу московских улиц 200-летней давности. Как указали в пресс-службе кинопарка, его инфраструктура позволяет создавать такие временные декорации.

В публикации отмечается, что часть сцен сериала была снята в пространствах, стилизованных под архитектуру Кремля, кварталы китайского подворья и барочный театр.

В пространстве "Театр Гонзаги", созданном архитектором Пьетро ди Гонзаго в усадьбе Архангельское, были воспроизведены бархатный сценический занавес, арочные балконы и мебель, обтянутая шелком и бархатом. "Дальневосточный город" содержит созданные по мотивам конца XIX века здания, магазины, деревенские улицы и пруд.

Генеральный продюсер Елена Зименко добавила, что ключевым преимуществом "Москино" является возможность работать с разнообразными историческими декорациями, не выезжая за пределы столицы. Команде показали зоны "Москва времен конструктивизма", "Древнерусский город" и другие площадки.

Производством сериала занимается компания "Алекс медиа" совместно с Первым каналом при участии правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва планирует развивать совместные кинопроекты с другими странами, используя новые производственные мощности – кинопарк с натурными декорациями и кластер в "Сколково". Для поддержки международного сотрудничества в сфере креативных индустрий город предоставляет гранты, субсидии и рибейты.