18 августа, 14:56

Транспорт
РИА Новости: самолет Airbus вернулся во Внуково из-за датчика разгерметизации салона

СМИ назвали возможную причину возвращения самолета Airbus во Внуково

Фото: aeronomad.kg

Причиной возвращения во Внуково самолета Airbus A320, следовавшего из Москвы в Ош, стала возможная разгерметизация салона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Как пояснил собеседник агентства, срабатывание соответствующего датчика сейчас считается предварительной версией случившегося.

О возвращении лайнера авиакомпании Aero Nomad Airlines в аэропорт вылета стало известно днем 18 августа. Инсайдер из авиационных служб раскрыл, что экипаж сообщил о неполадке и благополучно приземлился на территории Внуково.

Ранее сигнализация сработала в самолете Москва – Сочи, что не позволило продолжить полет. Лайнер U6-221 передал код 7 700, который говорит о происшествии на борту, и успешно приземлился в Астрахани после решения экипажа уйти на запасной аэродром.

Рейс Москва – Анталья вернулся во Внуково из-за технической неисправности

