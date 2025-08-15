Путин возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба" в Магадане

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Владимир Путин в ходе своей поездки в Магадан возложил 20 алых роз к мемориалу "Героям АлСиба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мемориал символизирует сотрудничество Советского Союза и США, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков.

"Памятник посвящен подвигу пилотов авиатрассы Аляска – Сибирь, по которой в годы Второй мировой войны советские и американские военнослужащие перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу", – говорится в сообщении.

Глава государства возложил цветы к мемориалу и поклонился. В это время дирижер штаба Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию "Тишина" Льва Гурова.

Путин сделал остановку в Магадане 15 августа по пути на Аляску, где у него пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Саммит лидеров начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).

В полете до Аляски российский лидер будет работать над тезисами по всем темам предстоящей встречи, уточнял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путина у самолета в Анкоридже будет встречать Трамп.

