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23 июня, 07:40

Политика

Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выступил за создание в БРИКС механизмов оперативного реагирования на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

По словам секретаря СБ РФ, при обострении международной обстановки важно создать рабочие механизмы коллективного оперативного реагирования на разные события. Также они должны быть направлены на формирование резервов для преодоления последствий ЧС.

"Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам", – добавил Шойгу.

Ранее правительство России утвердило новые меры социальной поддержки для сотрудников, пострадавших в ЧС природного или техногенного характера. Например, жители, чьи дома оказались в зоне ЧС и которые столкнулись с ухудшением условий жизни или утратой имущества первой необходимости, получат дополнительные выходные дни.

Поправки вступят в силу 1 сентября.

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