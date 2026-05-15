15 мая, 20:21

Лавров: РФ предлагает БРИКС создать новую инвестиционную платформу

Россия предлагает создать БРИКС новую инвестиционную платформу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе министерской встречи БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров объяснил, что такой формат сотрудничества позволит аккумулировать значительные средства, в том числе благодаря использованию цифровых активов. Впоследствии их можно использовать для реализации проектов развития как на пространстве БРИКС, так и в странах Глобального Юга и Востока.

"Добавлю, что под новые требования нынешней кризисной геоэкономической ситуации необходимо соответствующим образом скорректировать стратегию деятельности Нового банка развития и адаптировать его модель функционирования", – добавил российский министр.

Ранее Лавров сказал, что мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права. При этом пример США показывает, что "следить за словами" не надо, заметил министр. В это же время БРИКС, наоборот, занимается продвижением взаимоуважительных отношений между державами.

