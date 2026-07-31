ВС РФ поразили три судна, участвовавшие в транспортировке вооружения для ВСУ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные уничтожили три морских судна, которые были задействованы в перевозке вооружения и военного имущества для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два сухогруза были атакованы в Черном море, южнее Одессы. По ним нанесли удары тремя ударными беспилотниками "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер". Еще одно грузовое судно поразили на рейде порта Черноморск. Для этого применили один барражирующий боеприпас "Ланцет".

В военном ведомстве подчеркнули, что объективный контроль подтвердил поражение всех трех целей.

Ранее российская армия также ударила по портам и судам, задействованным в украинских интересах. В частности, ударами высокоточного оружия с земли и беспилотников были уничтожены перекачивающая станция ГСМ и пункт выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Кроме того, были поражены два сухогруза в портах Одесса и Южный и еще два – на переходе морем южнее Одессы.