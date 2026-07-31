31 июля, 23:21Политика
ВС РФ поразили три судна, участвовавшие в транспортировке вооружения для ВСУ
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Российские военные уничтожили три морских судна, которые были задействованы в перевозке вооружения и военного имущества для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два сухогруза были атакованы в Черном море, южнее Одессы. По ним нанесли удары тремя ударными беспилотниками "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер". Еще одно грузовое судно поразили на рейде порта Черноморск. Для этого применили один барражирующий боеприпас "Ланцет".
В военном ведомстве подчеркнули, что объективный контроль подтвердил поражение всех трех целей.
Ранее российская армия также ударила по портам и судам, задействованным в украинских интересах. В частности, ударами высокоточного оружия с земли и беспилотников были уничтожены перекачивающая станция ГСМ и пункт выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.
Кроме того, были поражены два сухогруза в портах Одесса и Южный и еще два – на переходе морем южнее Одессы.
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