Фитнес-эксперт Каневский: за первый месяц тренировок можно скинуть до 6 килограммов

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какого результата можно добиться тренировками за несколько недель до лета и чего при этом лучше не делать.

Весна – не только период цветения растений, но и жаркая пора для всей фитнес-отрасли. Ведь именно в этот сезон люди максимально активно начинают заниматься собой.

При этом важно понимать, что для большинства тренировки являются именно сезонными. Это значит, что подходить к ним без базовой физической подготовки, грамотно построенного режима питания, отдыха, системы занятий в целом неэффективно и небезопасно.

На что нужно обратить внимание, разберем в этом материале.

Здоровье

Порядка 70% всех посетителей фитнес-клубов приходят для снижения жировой массы тела (похудеть). При этом важно понимать, что при наличии лишнего веса в отсутствие регулярных физических нагрузок у человека могут проявляться определенные проблемы со здоровьем:

со стороны опорно-двигательного аппарата;

сердечно-сосудистой системы;

эндокринологии.

Другими словами, перед началом занятий в обязательном порядке нужно пройти базовую диспансеризацию, а также фитнес-тестирование в клубе, чтобы подобрать режим и объем нагрузки, если есть определенные ограничения.

В данном случае о быстром результате думать точно не стоит, так как основная задача умеренных физических нагрузок будет направлена на улучшение здоровья в целом. Вполне вероятно, будут назначены тренировки ЛФК.

Период адаптации

Месяц – идеальный срок для плавного входа в нагрузку так, чтобы тренировки не причиняли как физический, так и психологический дискомфорт. Физический, потому что после любой тренировки, особенно у человека с длительным перерывом от занятий, возникает так называемая крепатура – болезненность мышц с отсроченным началом.

Это состояние является нормальной физиологической реакцией на стресс. Но крепатура должна быть умеренной, а не избыточной: когда из-за боли нарушается подвижность в конечностях или теле в целом, снижается качество жизни, может повышаться температура. Такое состояние возникает потому, что новички слишком рьяно начинают тренироваться, в надежде, что такой подход даст быстрый результат. Но эффект совсем другой: сильная боль, дискомфорт и снижение мотивации.

Собственно, с этим и связана психологическая адаптация, где важно не просто заниматься, а получать удовольствие от тренировок. Оно возможно, только когда после занятий человек чувствует подъем, энергию, а не четко выраженный дискомфорт.

Еще психологическим фактором является осознание, что быстрых побед не бывает. Здесь важно понять простой принцип: чем медленнее результат, тем он стабильнее.

Другими словами, если вы начали заниматься в начале мая, то через месяц как раз войдете в тренировочный ритм, что тоже является важной составляющей результата. Но это не значит, что вы сбросите десятки килограммов или нарастите большую мышечную массу. Это невозможно чисто физически. А вот втянуться в процесс, выстроить график тренировок и питания – вполне получится.

Спортивное питание

В погоне за быстрым результатом люди часто обращают внимание на разного рода спортивное питание – мол, чтобы форсировать результат от занятий. Но особенностью спортивного питания является то, что оно работает только в тех случаях, когда действительно создаются условия для его усвоения и выполнения своих задач. Другими словами, в период адаптации тратить деньги на разного рода добавки просто не имеет смысла.

Единственное, что можно использовать, – это порошковый протеин. Он помогает организовать один-два правильных перекуса в течение дня, а также является прекрасным видом добавки, который актуально принимать сразу после тренировки.

Важно! Категорически не рекомендую применять любые виды жиросжигателей, так как у такого рода продукции большое количество противопоказаний, как со стороны сердечно-сосудистой системы (термодженики), так и эндокринной (стимуляция щитовидной железы), а также желудочно-кишечного тракта (блокаторы углеводов, аппетита).

Более того, любые жиросжигатели дают временный эффект, и когда человек отказывается от их применения, вес возвращается с излишком.

Итоговый результат

Как я сказал выше, первый месяц уходит на адаптацию. При этом если человек с самого начала правильно выстраивает режим тренировок, отдыха и питания, за месяц можно увидеть неплохой результат. Например, снизить вес от 2 до 6 килограммов.

Здесь все зависит от того, сколько лишних кило было у конкретного человека на момент начала занятий. Чем сильнее ожирение, тем больше будет потеря в первый месяц занятий. Что касается набора мышечной массы тела, ее рост может составить до 2 килограммов. В основном, за счет улучшения питания тканей и синтеза мышечного белка.

Согласитесь, неплохие показатели для первого месяца тренировок. Дальше потребуется терпение и дисциплина, чтобы результат был все лучше и лучше.