Эксперт Каневский назвал лучшие упражнения из области нейрофитнеса

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое нейрофитнес и почему такой вид тренировок актуален абсолютно для каждого человека.

Современные технологии не просто бросают вызов ряду профессий из-за активного развития искусственного интеллекта. Технологии, которые, казалось бы, должны делать нашу жизнь удобнее и лучше, на самом деле приносят серьезные проблемы для физиологического и психического состояния.

Например, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности существенно снижают базовую двигательную активность у тех, кто ими регулярно пользуется. Это особенно опасно в случаях, когда нет дополнительных и регулярных физических нагрузок. А тот же искусственный интеллект плюс социальные сети снижают активность мозга, что постепенно будет сказываться как на интеллектуальном развитии человека, так и на его когнитивных способностях (память, внимание, мышление).

Другими словами, нужна профилактика. И одним из методов можно считать так называемый нейрофитнес.

Что это такое? Нейрофитнес – это тренировка мозга через специально разработанные задачи, сочетающие физическую активность и умственные упражнения. Основа нейрофитнеса – выполнение двойной задачи: человек одновременно совершает физическое действие и решает что-то в уме. Причем ряд упражнений можно выполнять, не вставая с рабочего места. Например, пенспиннинг – это когда вы передвигаете (перекатываете) ручку между пальцами. Помню, когда я учился в институте, это было мое любимое занятие в моменте, когда не нужно было записывать лекции.

Казалось бы, достаточно простое упражнение, но, если попробовать, окажется, что нет. Особенно если научиться выполнять его разными руками и тем более двумя одновременно. Здесь будет развиваться не только мелкая моторика и мускулатура рук, но и внимание, а также терпение.

Еще хорошо знакомое нам с детства жонглирование – великолепный вариант нейрофитнеса, который тренирует координацию, концентрацию и пространственное мышление. Как несложно догадаться, такая тренировка доступна и в офисе. Главное, чтобы это не мешало работе.

Еще можно попробовать несколько вариантов, не вставая с кресла, например: положите ладонь правой руки себе на макушку, а ладонь левой – на живот. Начните гладить себя по голове по часовой стрелке, а по животу – против часовой. Получилось? Легко? Тогда поменяйте руки. Тоже легко? Тогда попробуйте одной рукой гладить себя по голове, а второй рукой стучать по животу.

Дальше можно добавить движение стопами, как будто отбиваете ритм. Чтобы понять, получается или нет, попросите понаблюдать за вами друга или коллегу или снимите процесс на видео.



Еще мне нравится такой прием. Поставьте ноги на ширине плеч, а руки положите на талию или скрестите пальцы рук на уровне груди. Начните медленно вращать головой по часовой стрелке. Движения должны быть спокойными, без избыточной амплитуды. Это не разминка, как в единоборствах.

Остановите движение головой. И теперь начните вращать таз, ноги прямые, против часовой стрелки. Остановите движение таза.

А теперь попробуйте соединить оба движения: вращение головой по часовой стрелке и таза – против часовой. Должно получиться так, как будто это движение шестеренок в часах – все синхронно и плавно.

Могу сказать, что лично у меня ни разу не получилось сделать это упражнение, хотя, казалось бы, я всю жизнь занимаюсь спортом и с координацией проблем нет. Самое интересное, что после очередной попытки я заметил, что устают не мышцы, а голова, так как я прилагаю максимум внимания, чтобы, глядя в зеркало, выполнить упражнение.

По сути нейрофитнес – это любая деятельность, где нам нужно не только выполнять сложное, с точки зрения координации, упражнение, но и максимально внимательно контролировать процесс. Поэтому к такому виду деятельности можно отнести и игру на музыкальных инструментах, где отлично развивается нейропластичность – когда мозг вынужден складывать в один узор разрозненные функции: слух, моторику, зрение, эмоции, память.

Что касается непосредственно спортивной деятельности, то чем сложнее направление, требующее концентрации, тем оно будет эффективнее, как с точки зрения работы головного мозга, так и тела в целом.

Например, при занятиях боксом человеку не просто нужно осваивать ударную технику и развивать выносливость. При работе в спаррингах ему необходимо просчитывать ситуацию, обманывать соперника, грамотно ставить защиту. Не зря бокс называют "шахматами на ринге" – это действительно вид спорта, где нужно постоянно думать.

Другими словами, современные технологии – это прекрасно, но наш организм заточен на то, чтобы на ежедневной основе выполнять сотни заложенных природой функций.

Именно поэтому нам нужно учиться, читать, тренироваться, играть на музыкальных инструментах или рисовать. Все это биологические потребности, напрямую связанные как со здоровьем, так и с удовольствием от жизни в целом. Ведь, когда у нас что-то получается, мы всегда испытываем от этого удовольствие, так как выделяется дофамин – нейромедиатор, который стимулирует центр положительных эмоций. А положительные эмоции нам очень и очень нужны!