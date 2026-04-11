Фитнес-эксперт Каневский: тренировки не избавят от диастаза и целлюлита

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие проблемы с фигурой и здоровьем нельзя исправить фитнесом.

Для чего люди начинают ходить в фитнес-клубы? Как правило, для того, чтобы изменить "состав тела": уменьшить количество подкожного жира и увеличить объем мышечной массы. При этом есть и те, кто пытается с помощью тренировок решить и более глобальные проблемы, например исправить искривление позвоночника (сколиоз), "закачать" диастаз, убрать целлюлит и так далее.

Почему тренировки не помогут решить данные проблемы, разберем в этом материале.

Для начала нужно понять, почему посетители фитнес-клубов считают, что та или иная методика способна решить их задачу? Здесь все достаточно просто: всему виной социальные сети, на просторах которых до сих пор есть десятки "экспертов": они уверяют подписчиков, что их методики практически творят чудеса, главное – четко соблюдать все рекомендации. Как несложно догадаться, в большинстве случаев такие рекомендации и методики тренировок доступны только после оплаты курсов или программы занятий.

Чтобы быть убедительнее, "эксперты" опираются на личный опыт, а также "успешные кейсы" свои подопечных. При этом, как показывает проведенный мною анализ десятков подобных страниц, ни у одного из них нет профильного образования.

Согласитесь, есть о чем подумать.

Искривление позвоночника

Положение нашего позвоночника, правильная осанка формируются в период роста. Именно поэтому так важно четко следить за спиной у детей и подростков, ведь когда рост позвоночного столба заканчивается, то исправить искривление уже практически невозможно. Почему?

Дело в том, что спина – это сложная структура, для работы которой существует четыре слоя мышц – от поверхностного до глубоких мышц непосредственно позвоночного столба. Они обеспечивают тонкую регуляцию движения и стабильность позвонков. И именно мышцы четвертого слоя фиксируют положение столба в том состоянии, в котором остановился его рост. И воздействовать на них упражнениями невозможно просто потому, что их таковых не существует.

Поэтому, когда человек решает исправить осанку, важно не искать советов в интернете, а обратиться к врачу-ортопеду, который назначит соответствующие обследование и методику ЛФК для корректировки состояния. Но именно корректировки.

К слову, часто возникают перекосы из-за постоянной асимметричной нагрузки, когда с одной стороны мускулатура активно работает, а с другой – нет. Например, с таким состоянием сталкиваются молодые мамы, которые постоянно берут ребенка на одну сторону, что и провоцирует развитие такого состояния.

То есть здесь важно понять эту проблему и начать следить за собой.

Диастаз

Патология, которая чаще возникает у женщин после беременности, но характерна и для мужчин, например, при избыточной нагрузке (чаще у спортсменов-штангистов), а также при висцеральном ожирении (когда жир откладывается в брюшной полости).

А что это такое? Диастаз – это расхождение прямой мышцы живота из-за растяжения белой линии живота (сухожильная полоса). То есть это буквально травма.

Именно поэтому не существует упражнений, которые способны "убрать растяжение", – это невозможно чисто физически. Здесь необходимо хирургическое вмешательство – ушивание диастаза. Но для этого нужна консультация врача-хирурга, ведь часто бывает так, что диастаз незначительный и не требует срочной операции, просто необходимо регулярное наблюдение.

Целлюлит

Целлюлит – это коммерческое название липодистрофии (жировая дистрофия), состояния, при котором происходит аномальное изменение в подкожно-жировой клетчатке. Она атрофируется или, наоборот, гипертрофируется.

Именно поэтому для решения данной проблемы используют большое количество методик и соблюдение диеты. Но первое, что нужно сделать, – это сходить к эндокринологу, чтобы исключить гормональные проблемы. Дальше необходима консультация косметолога, который должен подобрать подходящий массаж для конкретного человека: вакуумный, ручной или LPG.

Что касается тренировок, то без них тоже на обойтись. Причем нужен тренажерный зал, так как сильные мышцы разглаживаю кожу, уменьшают визуальный эффект от целлюлита, а кардиотренировки будут помогать снижать общее количество жировой массы тела.

Да, это длительный процесс, но только он даст эффект.