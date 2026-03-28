Эксперт Каневский назвал опасные ошибки при занятиях в тренажерном зале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие методические приемы в тренажерном зале могут причинить травму если их неправильно использовать на практике.

Занятия в тренажерном зале сейчас популярны как никогда, что хорошо видно по росту фитнес-клубов именно с большим количеством силового оборудования, а также "свободных весов" (штанги и гантели).

То есть, можно смело утверждать, что развитие мускулатуры, силы, пропорций тела являются максимально популярными направлениями. При этом важно понимать, что именно тренажерный зал является зоной повышенной травмоопасности. Как правило, проблемы начинаются при нарушении техники выполнения того или иного движения, игнорировании разминки, а также некорректно подобранного веса отягощения. А еще при неправильном применении различных методических приемов.

Что это за приемы и можно ли правильно их использовать, чтобы от не было вреда, разберем в этом материале.

Читинг

Пожалуй, самый распространенный прием, причем не только при работе с отягощением, но и, например, при занятиях на турниках. Если буквально, то читинг (от английского "обман") – это намеренное искажение техники с целью сделать дополнительное повторение. А это позволяет сильнее проработать уставшую мышцу, что будет способствовать ее развитию (ведь для роста мышц прорабатывать их необходимо "на износ").

Разберем метод на примере упражнения "классический подъем на бицепс". Человек выполняет заданное количество повторений и, когда мышца утомилась и "чисто" согнуть руки уже не получается, применяют читинг: делают небольшой наклон вперед, затем резко отклоняются назад забрасывая штангу в верхнюю точку с помощью инерции. Затем – и это самое важное – штангу нужно опустить в исходное положение подчеркнуто медленно, в так называемой негативной фазе. Ее нельзя ронять. Тогда и получается, что мы заставляем сделать мышцу больший объем работы, чем она могла изначально.

Особенностью приема является то, что применять его можно только в завершающем подходе и буквально в одном-двум повторениях, ведь если злоупотреблять, мышца быстрее устанет, что снизит ее силу. А значит, вес снаряда придется уменьшать, а не увеличивать. В свою очередь, это противоречит принципу силовых тренировок.

Но, самое главное – читинг заставляет работать на износ не только мышцы, но и сухожилия, что при избытке нагрузки существенно повышает риски получения травм, вплоть до растяжения и разрывов. К слову, "отрыв" бицепса – одна из самых распространенных травм в бодибилдинге.

Отрыв ягодиц от скамьи

В погоне за силовыми показателями многие также намеренно искажают технику выполнения упражнения. Тем самым, они не только обесценивают результат, но и рискуют получить серьезную травму.

Как правило, таким упражнением является горизонтальный жим лежа, в котором, чтобы поднять существенно больший вес, часто применяют так называемый "избыточный мост" – когда от скамьи отрывают ягодицы, делая сильный прогиб в позвоночнике.

Зачем это делают? Чтобы уменьшить амплитуду движения штанги, что и позволят взять большее отягощение.

Главной опасностью данного метода является то, что при отрыве ягодиц в поясничном отделе позвоночника возникает избыточная компрессия, так как человек сильно упирается в пол стопами, а в скамью лопатками. Это и может привести к серьезной травме спины. Более того, так как человек благодаря такому методу берет заведомо больший вес, чем тот, с которым могут действительно работать его мышцы и связки, повышаются риски их травматизации.

К слову, на соревнованиях по жиму лежа, подъем ягодиц категорически запрещен. То есть, с точки зрения силовых показателей применение метода не обосновано.

Тогда зачем он нужен? Данный прием подходит только действующим спортсменам. Его задача, действительно – работать с увеличенным весом отягощения, чтобы мышцы и связки привыкали к такой нагрузке. Но делать это необходимо при соответствующей многолетней подготовке и при отсутствии проблем со стороны позвоночника. То есть, с точки зрения фитнеса прием бесполезен и откровенно опасен.

Частичные повторения

Под частичными повторениями понимают режим работы, когда вы полностью не сгибаете и не разгибаете суставы. То есть, амплитуда незначительная – примерно 50 процентов от полной.

Это хороший метод, который дает возможность "нагнать" как можно больше крови в работающие мышцы. Это способствует улучшению их питания, а также развитию выносливости.

Но применять данный метод, как и любые другие приемы, нужно эпизодически, как правило, раз в три-четыре тренировки. Почему? Потому что при злоупотреблении может произойти укорочение мышечных волокон, что схоже с получением травмы. Поэтому, даже используя прием не регулярно, в обязательном порядке делайте комплекс на растяжку той мышечной группы, к которой применяли частичные повторения.