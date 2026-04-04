Фитнес-эксперт Каневский: вечерние часовые прогулки помогут в борьбе с гиподинамией

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что нужно делать людям с сидячим образом жизни, чтобы минимизировать проблемы со спиной.

Наша спина – это не только позвоночный столб, но и большой мышечный массив. Его задача – сохранять правильное положение позвоночника, чтобы не возникали определенные дисфункции со здоровьем. То есть совершенно очевидно: чтобы избежать болей в области спины, а также более серьезных проблем (развития межпозвонковых протрузий и грыж), нужна определенная профилактика. И это особенно актуально для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

На что обратить внимание – разберем в этом материале.

Почему могут возникать боли?

Одна из основных причин – это ежедневная асимметричная нагрузка, которая провоцирует не только развитие сколиоза – искривления позвоночника, но и неравномерное развитие мускулатуры. А когда мышцы развиты не симметрично, то неизбежно возникает болевой синдром, так как более сильные мускулы все время спазмируют, ведь на них приходится львиная доля нагрузки.

Это хорошо могут наблюдать не только те, кто привык носить сумку на одном плече или занимался асимметричными видами спорта (фехтование, бокс), но и, например, молодые мамы, которые, как правило, все время носят ребенка на одной стороне, что и провоцирует неравномерную работу и развитие мускулатуры.



То есть совершенно очевидно, что для профилактики такой проблемы необходимо компенсировать недостатки работы "слабой стороны". Да, здесь может идти речь в том числе о ЛФК-тренировках, что особенно актуально при четко выраженной проблеме, но и в повседневных условиях можно потихоньку проводить профилактику.

Например, молодым мамам важно приучить себя носить ребенка на разных сторонах. Да, прямо заставить себя следить за этим.

Это же касается и ношения сумок, пакетов или тяжелых предметов с одной стороны. В идеале если мы говорим о рабочей сумке, то нужно отдать предпочтение рюкзаку. К слову, для офисных сотрудников существует большой выбор бизнес-моделей, которые идеально вписываются в деловой стиль, если это важно для конкретного человека или отрасли.

Также важно понимать, что положение сидя считается одним из самых неблагоприятных с точки зрения нагрузки на позвоночный столб, плюс оно обесценивает работу мускулатуры и питания тканей в целом. Именно поэтому рекомендация каждые полтора-два часа прерывать работу, чтобы пройтись, является методически правильной. Особенно это касается людей, которые в целом много сидят: дома, в машине, на работе.

Более того, если у человека вообще нет физических нагрузок, происходит деградация мышечной массы тела в целом, что существенно снижает подвижность и качество жизни. Несложно догадаться, как такой процесс опасен и для здоровья позвоночника.

Другими словами, банальная ходьба уже будет являться профилактикой проблем со спиной, так как глубокие мышцы спины при движении активно работают, особенно если вы стараетесь держать спину правильно.

Еще важный фактор, который повышает риски развития болей из-за перегрузки мышц, а также развития межпозвонковых протрузий или грыж, – это избыток веса тела, ожирение. И чем больше лишнего, тем выше нагрузка. Причем здесь перенапряжение ложится не только на позвоночный столб, но и на суставы в целом.

Для многих людей данную проблему усугубляет привычка есть на рабочем месте, причем, как показывает практика, именно вредную еду, которая и провоцирует рост жировых отложений. Другими словами, здесь важно осознать проблему и не только поменять питание, но и привычку есть у компьютера.

Также рекомендуется взять за правило выходить куда-то на обед – так, чтобы нужно было потратить на дорогу хотя бы пять-десять минут, плюс меньше использовать лифт, личный транспорт. Еще откажитесь от использования электросамокатов, электровелосипедов и тому подобных средств передвижения, которые полностью обесценивают работу нашей мускулатуры.

А еще попробуйте взять за правило каждый вечер, перед сном, гулять полчаса-час, что будет являться неплохой профилактикой гиподинамии. К слову, многие люди, которые осознали, что начали испытывать определенные проблемы с весом или здоровьем из-за гиподинамии, даже в итоге заводят себе собаку как "мотиватора" выйти на улицу и подвигаться.

Но если подходить к здоровью спины более глобально, совершенно очевидно, что периодической ходьбы в течение дня, а также корректировки питания будет недостаточно. Здесь важно понимать, что абсолютно любому человеку нужны регулярные умеренные физические нагрузки, от трех раз в неделю по часу, задача которых – поддерживать работоспособность и сохранение мышечной массы, укреплять сердечно-сосудистую систему, сохранять общую работоспособность и выносливость, а также нормальную работу иммунной системы.

И это – норма!