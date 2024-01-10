10 января, 13:05Шоу-бизнес
Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
Фото: Photo by Barry Brecheisen/Invision/AP
Бывший барабанщик рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал TMZ.
Факт смерти подтвердила дочь музыканта Тоби. По ее словам, отец скончался утром 9 января в американском Луисвилле. Точная причина гибели мужчины пока неизвестна.
Джеймс Коттак играл в рок-группе Scorpions с 1996 по 2016 год. Еще он был барабанщиком группы Kingdom Come, а также гитаристом и вокалистом группы Kottak.
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