Умер экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак

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Бывший барабанщик рок-группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал TMZ.

Факт смерти подтвердила дочь музыканта Тоби. По ее словам, отец скончался утром 9 января в американском Луисвилле. Точная причина гибели мужчины пока неизвестна.

Джеймс Коттак играл в рок-группе Scorpions с 1996 по 2016 год. Еще он был барабанщиком группы Kingdom Come, а также гитаристом и вокалистом группы Kottak.