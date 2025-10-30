Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российские военнослужащие, которые вернулись из украинского плена, рассказывают о пытках на электрическом стуле и постоянных избиениях, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что часто общается с "ребятами, которых обменяли" и что подобные разговоры "не для слабонервных". Вернувшиеся из плена проходят через издевательства, избиения и эксперименты. Есть случаи смерти от травли собаками.

Кроме того, российские военные рассказывают, что на линии боевого соприкосновения на Украине находятся "тайные тюрьмы" – подвалы, куда бойцы РФ попадают контуженными и с серьезными ранениями.

"Там начинается ад. Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток", – отметил посол.

По его словам, в подобных "тюрьмах" военных могут подвесить за ноги и избивать дубинами, а также заставлять делать какую-то работу только для того, чтобы человек упал от бессилия. Почти все, кто возвращается из украинского плена, проходят через такие испытания, заключил Мирошник.

Ранее посол отмечал, что украинские власти все более радикализируются в своих заявлениях. Он также обратил внимание, что Украина отвергает практически все предложения, которые делались в рамках переговорного формата, – они не получают никакого развития на данный момент.

