ООН: практически все российские военнопленные на Украине подвергались пыткам

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Все, кроме одного, из 25 российских военнопленных на Украине, которые были опрошены ООН в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года, заявили о пытках со стороны ВСУ. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

Все опрошенные бойцы ВС РФ находились в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере "Захид-4" во Львове. Они указали на пытки и жестокое обращение на одном или нескольких этапах пребывания в плену.

Кроме того, 14 из них также были подвергнуты сексуальному насилию, сказано в документе, который цитирует РИА Новости.

В опубликованном октябрьском докладе УВКПЧ, охватившем период с 1 июня по 31 августа 2024 года, говорится, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.

Из документа следует, что основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.