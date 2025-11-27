Столичных водителей предупредили об ограничениях в движении в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы возможны локальные ограничения движения в четверг, 27 ноября, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве рекомендовали использовать метро для поездок по городу. Кроме того, ожидается дождь, из-за чего возможно образование гололедицы.

По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение наблюдается на Дмитровском шоссе по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и на Волоколамском шоссе по направлению в центр.

К вечеру ожидаются затруднения в центральной части города, например на Садовом кольце, ТТК, а также на МКАД. На дорожное движение могут повлиять погодные условия, локальные ограничения движения, мелкие ДТП и ремонтные работы.

В Дептрансе призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а во время движения – не отвлекаться на телефон. Помимо этого, необходимо планировать маршрут заранее.

Ранее стало известно, что на участках улицы Плющева введут ограничение на движение. Водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года из-за инженерных работ.

