Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 09:23

Транспорт

Столичных водителей предупредили об ограничениях в движении в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы возможны локальные ограничения движения в четверг, 27 ноября, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве рекомендовали использовать метро для поездок по городу. Кроме того, ожидается дождь, из-за чего возможно образование гололедицы.

По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение наблюдается на Дмитровском шоссе по направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и на Волоколамском шоссе по направлению в центр.

К вечеру ожидаются затруднения в центральной части города, например на Садовом кольце, ТТК, а также на МКАД. На дорожное движение могут повлиять погодные условия, локальные ограничения движения, мелкие ДТП и ремонтные работы.

В Дептрансе призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а во время движения – не отвлекаться на телефон. Помимо этого, необходимо планировать маршрут заранее.

Ранее стало известно, что на участках улицы Плющева введут ограничение на движение. Водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года из-за инженерных работ.

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика