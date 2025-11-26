Форма поиска по сайту

26 ноября, 19:34 (обновлено 26.11.2025 19:56)

Транспорт

Движение было закрыто на Боровицкой площади в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водители временно не могли проехать по Боровицкой площади в Москве. Об этом сообщала пресс-служба столичного Дептранса.

К настоящему моменту ограничения сняты.

Ранее столичных водителей попросили 26 ноября пересесть на общественный транспорт из-за снега, который будет идти в столице до конца дня. Также автомобилистов предупреждали о возможной гололедице на дорогах.

Отмечалось, что вечером движение может быть затруднено на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр. Помимо погодных условий, на транспортный поток влияют небольшие аварии и ремонтные работы.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также быть аккуратными на участках с эстакадами и тоннелями. Также им порекомендовали снижать скорость перед пешеходными переходами.

транспортперекрытиягород

