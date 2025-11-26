Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам рекомендуется в среду, 26 ноября, пересесть на общественный транспорт из-за снега, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как прогнозируют синоптики, снег будет идти в столице до конца дня. Также может образоваться гололедица.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на которые ссылается ведомство, средняя скорость автомобильного потока в городе составляет 32 километра в час. Движение оценивается в 5 баллов.

Особая интенсивность отмечается по направлению в центр на Кутузовском проспекте, Каширском шоссе, проспекте Андропова и проспекте Мира.

Сообщается, что во второй половине дня движение может быть затруднено на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр.

Помимо погодных условий, на движение также могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть аккуратными на участках дорог с эстакадами и тоннелями. Также им рекомендовали снижать скорость перед пешеходными переходами.

Желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега продлили на территории Москвы и области. Предупреждение будет действовать до 21:00 26 ноября.

В середине этой недели в Москву начнет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому 26 и 27 ноября возможно образование туманов. Также подрастет атмосферное давление.

