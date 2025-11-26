Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 09:12

Общество

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам рекомендуется в среду, 26 ноября, пересесть на общественный транспорт из-за снега, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как прогнозируют синоптики, снег будет идти в столице до конца дня. Также может образоваться гололедица.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на которые ссылается ведомство, средняя скорость автомобильного потока в городе составляет 32 километра в час. Движение оценивается в 5 баллов.

Особая интенсивность отмечается по направлению в центр на Кутузовском проспекте, Каширском шоссе, проспекте Андропова и проспекте Мира.

Сообщается, что во второй половине дня движение может быть затруднено на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, а также на Ярославском шоссе по направлению в центр.

Помимо погодных условий, на движение также могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть аккуратными на участках дорог с эстакадами и тоннелями. Также им рекомендовали снижать скорость перед пешеходными переходами.

Желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега продлили на территории Москвы и области. Предупреждение будет действовать до 21:00 26 ноября.

В середине этой недели в Москву начнет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому 26 и 27 ноября возможно образование туманов. Также подрастет атмосферное давление.

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в ближайшие часы в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика