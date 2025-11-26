Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 26 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с осадками, преимущественно в виде мокрого снега, ожидается в столице в среду, 26 ноября. Местами по городу возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега продлили на территории Москвы и Подмосковья. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 26 ноября.

В середине этой недели в Москву будет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому синоптики не исключают туманы. Затем подрастет атмосферное давление.