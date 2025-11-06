06 ноября, 13:40Происшествия
Обвинение в торговле детьми предъявлено директору столичной клиники пластической хирургии
Фото: newme.clinic
Директору московской клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой предъявлено обвинение в торговле детьми, сообщает РИА Новости.
Тверской районный суд столицы 6 ноября рассматривает ходатайство следствия об избрании Рубининой меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Уточняется, что обвинение основано на пунктах "а" и "б" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Директору клиники грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Ранее по аналогичной статье была арестована председатель Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирина Рудницкая. Обвинение против нее выдвинула проживающая в подмосковной Истре многодетная мать.
