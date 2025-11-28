Блогер Милохин сохраняет ИП в России, проживая в Дубае

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Блогер Даня Милохин, проживающий последние несколько лет в Дубае, сохраняет статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из налоговой инспекции.

ИП Милохин зарегистрировал в 2020 году в Оренбурге. В июле 2025 года сведения о регистрации были поданы в Социальный фонд РФ по обязательному пенсионному страхованию.

Блогер уехал из России в Дубай ночью 9 сентября 2023 года. По словам Милохина, он испугался призыва в армию, ведь, когда он покидал родную страну, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина требовала отправить его в ряды ВС РФ. Его также объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Милохин отказался возвращаться в Россию даже после того, как подожгли дом его приемного отца Дмитрия Тюленева. По словам отчима блогера, злоумышленников ищут, а в ближайшее время они продадут жилплощадь.

Недавно стало известно, что в Дубае Милохин работает курьером.