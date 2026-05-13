Швейцарца, измельчившего свою жену в блендере, приговорили к пожизненному заключению

В Швейцарии к пожизненному заключению приговорили 43-летнего бизнесмена Марка Рибена, который жестоко убил свою 38-летнюю жену, финалистку конкурса "Мисс Швейцария" Кристину Йоксимович. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия случилась еще в 2024 году. Рибен задушил супругу, после чего спустился в подвал прачечной и расчленил тело с помощью лобзика, ножа, отбеливателя и блендера. Позже он отвел их общих детей ужинать в ресторан.

Обвинение доказало, что мужчина действовал хладнокровно и из мести. Мотивом стала просьба жены о разводе. Версия защиты о самообороне была отвергнута после экспертизы. Судмедэксперты установили, что нападения с ножом на Рибена не было. Приглашенный профессор, оценивавший психическое состояние подсудимого, диагностировал у него нарциссические черты и признался, что за 33 года практики не сталкивался ни с чем подобным. Он предупредил о высоком риске рецидива.

Останки погибшей обнаружил ее отец. В зале суда он и мать Йоксимович плакали. Судья Даниэль Шмид, вынося приговор, заявил, что это дело изменило их реальность, и пообещал навсегда сохранить память об убитой. Рибена обязали выплатить дочерям около 100 тысяч франков (почти 9,5 миллиона рублей), а также компенсации родителям и сестре жертвы.

Приговор мужчина выслушал молча, лишь слегка пошатнувшись при оглашении.

