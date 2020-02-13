Суд заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство о заочном аресте Бориса Минца удовлетворено", – сказали в суде.

Ранее суд заочно арестовал двух сыновей Минца – Дмитрия и Александра. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате на сумму 35 миллиардов рублей. Фигуранты объявлены в розыск.

Согласно материалам дела, в июле – августе 2017 года администрация банка "Открытие" оформила несколько невыгодных для них сделок, приобретя при этом "плохие" активы компании O1 Group, которая принадлежит экс-совладельцу банка Минцу.

Борис Минц является основателем инвестиционной компании O1 Group, деятельность которой основана на владении и управлении финансами и недвижимостью.

