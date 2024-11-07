Врач Миргородская: глаз может дергаться из-за диет и гиповитаминоза

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Причины миокимии, или подергивания глаз, могут заключаться в чрезмерной нагрузке, диетах или гиповитаминозе, рассказала "Газете.ру" врач-офтальмолог Светлана Миргородская.

Так, по ее словам, глаза могут начать дергаться после длительной работы без отдыха за компьютером или другими гаджетами. Также миокимия может стать следствием неправильно подобранных средств коррекции зрения.

"Подергивание глаза также может наблюдаться на фоне физического переутомления (недосып, низкое качество сна) и психоэмоционального переутомления (стресс, психическое перенапряжение, негативные эмоции)", – добавила Миргородская.

Среди других причин – синдром сухого глаза, возникающий, например, при гормональном дисбалансе, ношении контактных линз, злоупотреблении кофеином, алкоголем, курении, приеме антигистаминных препаратов и антидепрессантов.

"Профилактикой и лечением миокимии являются соблюдение режима зрительной нагрузки, ношение правильно подобранной очковой и контактной коррекции, соблюдение режима сна и отдыха, полноценное питание и слезозаместительная терапия при необходимости", – подчеркнула врач.

Кроме того, она обратила внимание, что подергивание глаз может оказаться и симптомом неврологической или более тяжелой глазной патологии. Указать на это может длительность подергиваний (более 7 дней), понижение остроты зрения, а также мелькание "мушек" и молний перед глазами.

Ранее Миргородская перечислила продукты, полезные для здоровья глаз. Так, по ее словам, чтобы поддерживать здоровье глаз, в рацион можно добавить витамин А, который содержится в яйцах, сливочном масле, печени и молоке. Не менее важны для глаз и витамины группы B. Их можно найти в злаковых продуктах, мясе и бананах.