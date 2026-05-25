WAZ: российский "Орешник" способен достичь территории США

Западные военные эксперты обеспокоены дальностью полета ракеты комплекса "Орешник" и возможностью ее применения против Соединенных Штатов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на немецкую газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Аналитики обратили особое внимание на возможное размещение вооружения в Белоруссии и восточной части РФ.

"Больше всего экспертов беспокоит дальность полета: предполагается, что "Орешник" может преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Таким образом он подвергает опасности не только всю Европу, но и западное побережье США в случае развертывания на востоке России", – сказано в материале.

Российская армия 24 мая ударила, в частности баллистическими ракетами "Орешник", по авиабазам, объектам военного управления и предприятиям ОПК Украины. Таким образом РФ ответила на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

СМИ позже заявили, что украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия. Журналисты сочли этот факт очередным сигналом Европе и киевскому режиму о том, что успешная ракета может пробить любое средство противоракетной обороны.