Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:44

Политика
Главная / Новости /

WAZ: российский "Орешник" способен достичь территории США

Западные аналитики испугались дальности ракеты "Орешник"

Фото: Минобороны РФ

Западные военные эксперты обеспокоены дальностью полета ракеты комплекса "Орешник" и возможностью ее применения против Соединенных Штатов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на немецкую газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Аналитики обратили особое внимание на возможное размещение вооружения в Белоруссии и восточной части РФ.

"Больше всего экспертов беспокоит дальность полета: предполагается, что "Орешник" может преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Таким образом он подвергает опасности не только всю Европу, но и западное побережье США в случае развертывания на востоке России", – сказано в материале.

Российская армия 24 мая ударила, в частности баллистическими ракетами "Орешник", по авиабазам, объектам военного управления и предприятиям ОПК Украины. Таким образом РФ ответила на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

СМИ позже заявили, что украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия. Журналисты сочли этот факт очередным сигналом Европе и киевскому режиму о том, что успешная ракета может пробить любое средство противоракетной обороны.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика