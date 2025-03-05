Алена Водонаева назвала жен рэперов губастым фастфудом

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alenavodonaeva

Модель и телеведущая Алена Водонаева назвала в своем телеграм-канале жен российских рэперов губастым фастфудом.

Один из поклонников спросил у Водонаевой ее мнение о наряде жены актера Юры Борисова Анны Шевчук на премии "Оскар". Модель назвала образ красивым и элегантным. По словам Водонаевой, Борисов "вывел на мировую дорожку" уникальную русскую женщину.

Одновременно с этим модель негативно высказалась о женах российских рэперов.

"Хорошо, что это Борисов, а не какой-нибудь русский рэпер с губастой женой-фастфудом в синтетическом платье", – добавила Водонаева.

Ранее актриса Настасья Самбурская заступилась за Водонаеву после хейта ее внешности. По словам актрисы, она решила вступиться за блогера и опубликовала фото критикующих Водонаеву женщин с "поплывшими лицами и нависшими веками". После этого ее попросили показать себя, уточнила Самбурская.