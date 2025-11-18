Россия и Украина проведут обмен посылок для пленных после 15 декабря

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Сбор посылок для пленных России и Украины завершится к 15 декабря, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У нас завершился диалог с Международным комитетом Красного Креста по сбору посылок для российских военнопленных и украинских пленных", – уточнила омбудсмен.

По словам Москальковой, всего соберут 2 тысячи посылок, а обмен ими будет зеркальным.

Ранее сообщалось, что российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказывают о пытках на электрическом стуле и постоянных избиениях. По словам дипломата Родиона Мирошника, он часто общается с "ребятами, которых обменяли". Вернувшиеся из плена проходят через издевательства и эксперименты, также были случаи смерти от травли собаками.