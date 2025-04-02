Московские полицейские задержали водителя, чуть не сбившего женщину на зебре

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Московские полицейские задержали водителя, демонстративно нарушавшего ПДД и в результате чуть не сбившего женщину возле здания медицинского колледжа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Видеозапись, на кадрах которой были зафиксированы несколько административных правонарушений водителя "Лады", правоохранители обнаружили в Сети. Автомобилист проехал на красный сигнал светофора и двигался по тротуару, создавая опасность для других участников движения.

После обнаружения кадров сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Москве незамедлительно выехали на место ЧП, где приступили к сбору данных о нарушителе, уточнила Волк.

Оперативно установив его личность, полицейские задержали его, отметила представитель ведомства, добавив, что в настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности, предусмотренной законом.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах раскрыл, что инцидент произошел в 1-м Пехотном переулке, рядом с медицинским колледжем № 5. Более того, он подчеркнул, что водитель не просто нарушал правила, а действовал с одобрения друзей и знакомых.

Схожий инцидент произошел ранее на пешеходной зоне около ВДНХ рядом с метро. Там несовершеннолетний самокатчик едва не сбил двух женщин. После этого горожанки начали снимать нарушителя на видео, однако молодой человек не остановился, а стал запугивать пешеходов.