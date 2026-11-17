Сборная России по футболу одержала победу над Венесуэлой со счетом 2:0 в товарищеском матче в Краснодаре 17 ноября. Дубль на свой счет записал капитан команды в этой встрече Алексей Миранчук. Все подробности последнего матча подопечных Валерия Карпина в 2026 году расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Последний матч сборной России в 2026 году пришелся на поединок против Венесуэлы. Соперника крепкого, но без серьезных успехов на международной арене.

Команда с 49-го места в рейтинге ФИФА – единственная из представителей конфедерации КОМНЕБОЛ, которая никогда не выступала в финальной части чемпионата мира и не становилась призером Кубка Америки. Нынешний главный тренер Освальдо Вискаррондо руководит сборной с января 2026 года: под его началом Венесуэла до приезда в Краснодар провела семь игр, в которых поражений было больше, чем побед – три фиаско против двух викторий при двух ничьих.

При этом специалист вызвал на матч против России любопытный состав, пусть и без главной звезды: экс-форвард "Зенита", "Рубина" и ЦСКА, 37-летний Саломон Рондон приглашение в национальную команду не получил. В то же время в старте оказалось немало интересных имен. В частности, на российский юг прилетели одноклубники Арсена Захаряна по "Реал Сосьедаду", правый защитник Йон Арамбуру и полузащитник Янхель Эррера. Последнего на пресс-конференции пытали вопросами о российском полузащитнике, который не был вызван Валерием Карпиным из-за небольшого повреждения, и венесуэлец признался, что расстроен этим обстоятельством.

Кроме того, в старт, как и два вышеупомянутых игрока, попал одноклубник Лионеля Месси по "Интер Майами", полузащитник Теласко Сеговия. А одним из форвардов с первых минут был нападающий "Глазго Рейнджерс" Кевин Келси. Плюс в составе Венесуэлы немало игроков из сильнейших клубов Латинской Америки, так что уровень сопротивления ожидался не меньше, чем против Узбекистана несколькими днями ранее.

В Ташкенте подопечные Карпина совершили эпичный камбэк, победив 3:2, уступая 0:2. Валерий Георгиевич увиденным остался недоволен, но перестановки в составе наверняка были продиктованы не этим. Все же тренерский штаб старается распределять нагрузку между вызванными футболистами.

В отличие от игры с Узбекистаном, в старте на Венесуэлу произошло целых семь изменений. Например, с первых минут появились нападающий "Локомотива" Николай Комличенко и полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук, чьи голы перевернули предыдущую встречу сборной России. Те четверо, что начали обе встречи со стартового свистка – голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, защитник "Краснодара" Илья Вахания, защитник "Ростова" Виктор Мелехин и полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков.

При этом до игры в стане национальной команды случился мини-скандал: защитник "Динамо" Максим Осипенко был отпущен в клуб по причине травмы, однако через несколько дней появился на поле в товарищеской встрече бело-голубых с медиафутбольным клубом шоумена Азамата Мусагалиева "ФК 10". По словам Карпина, в "Динамо" уверяли, что повреждение не позволяет Осипенко даже ходить, и тут такое. Специалист отметил, что ранее о подобной практике в сборной молчали, но теперь все должны понять, что "некоторым клубам на слово верить нельзя".

И это еще не утих скандал с невызовом одного из лучших игроков РПЛ прямо сейчас Максима Глушенкова из "Зенита", которому некоторые партнеры вменили нежелание выступать в футболке сборной и скверное отношение к делу в октябрьской игре с Нигерией (3:3). В то же время матч против Венесуэлы стал особенным и был посвящен 100-летию великого Никиты Симоняна и 70-летию олимпийского золота в Мельбурне: для этого даже изготовили специальную ретро-форму, которая потребовала отдельного согласования с ФИФА, а также эксклюзивную капитанскую повязку с маршрутом сборной СССР из Москвы в Австралию образца 1956 года.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Судя по всему, настрой на Венесуэлу был тоже особенным: с первых минут команда Карпина поддавила соперника и практически лишила его мяча. Но отобрав сферу, сборная России порой будто не знала, как ей распорядиться. Подходов было много, но паззлы никак не складывались: все как-то не в такт, то передача шла недостаточно сильно, то наоборот с размахом, от души, что даже реактивный вингер ЦСКА Кирилл Глебов не мог угнаться.

Ноль голов до перерыва – вполне логичный исход по такому футболу. Сафонов в работе тоже замечен особо не был, так как соперник редко цеплялся за мяч. А когда делал это, команда Карпина перестраивалась с атакующих 4–3–3 на плотные 5–4–1, продираться через которые Венесуэле оказалось не по силам.

Во втором тайме рисунок игры заметно не поменялся, за одним лишь исключением – полетели голы. На авансцену вышел Миранчук, который в матче с Венесуэлой появился с капитанской повязкой. Первый гол Алексея завязался на 59-й минуте, причем атака развивалась по причудливой и в то же время эффектной геометрии. Все началось с диагонального кросса от центрального защитника ЦСКА Кирилла Данилова слева направо в направлении Ильи Вахании. Игрок "Краснодара" в касание продлил полет мяча в сторону Миранчука, который встретился со снарядом в штрафной. Затем он переложил мяч под нерабочую правую ногу, но дал понять, что она не только для бега: выстрел пришелся низом в дальний угол под футболистом гостей – 1:0.

Судьба и партнеры распорядились так, что капитан оформил дубль. Карпин сделал серию замен ближе к 70-й минуте, которые, как и в случае с Узбекистаном, добавили сборной атакующего потенциала. На 79-й затяжной подход к воротам сборной России развивался в два темпа: первый Венесуэла отбила, хотя показалось, что в моменте был фол в штрафной на Иване Облякове. Однако главный судья Фирдавс Норсафаров из Узбекистана и его помощники криминала там не увидели – они в целом по игре пропускали довольно много жестких стыков.

Латиноамериканцы выносили мяч из штрафной через центр низом, но перехват Матвея Кисляка подарил атаке второй темп. И он-то стал голевым: полузащитник ЦСКА увидел в штрафной Миранчука и отдал прекрасный пас, который Алексей преобразовал в изящный гол "парашютом" – 2:0. Карпин на 89-й минуте поменял уроженца Славянска-на-Кубани, и с поля он ушел через дальнюю бровку. Пока возвращался на скамейку, случился полукруг почета: Миранчука искупали в овациях, а Алексей махал трибунам и победно вскидывал руки вверх.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Венесуэла в итоге так и не нанесла ни одного удара в створ, поэтому увидеть Матвея Сафонова в деле толком не удалось. Вообще случилась уникальная ситуация для сборной России эпохи отстранения от официальных матчей: обычно тренерский штаб дает поиграть хотя бы двум голкиперам, но в этот раз вратарь ПСЖ провел в раме обе встречи.

Сборная России закончила свое выступление до марта 2027 года, когда состоится очередная пауза в клубном футболе. За 2026-й команда Карпина провела 10 игр: семь побед, две ничьи и одно поражение. Соперники были разного уровня, но главное, что удалось проверить себя на фоне команд, которые стали участницами минувшего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. И статистика против них вполне себе – победы над Ираном и Узбекистаном, и поражение от Египта на выезде.

Валерий Карпин после своего 40-го матча во главе национальной сборной на пресс-конференции назвал прошедший для нее футбольный год неплохим, а соперников – интересными.

"Результаты, не только на табло, а работы в целом более чем достойные. В этом году сборная, за исключением первого тайма в Узбекистане, который не понравился, во всем остальном была на очень высоком уровне", – подчеркнул наставник национальной команды.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу На мой взгляд, игра с Венесуэлой – одна из лучших, если не лучшая в этом году, учитывая силу соперника и уровень сопротивления. Понятно, что болельщики могут оценить ее иначе. Очень хорошо получался прессинг, первый тайм я назвал бы идеальным, если бы мы забили, возможности для этого были. Мне близка философия футбола Венесуэлы: они не выбивали мяч, а пытались выходить из обороны. У них игроки высокого уровня, что сегодня и продемонстрировали.

До 2027 года осталось совсем немного и, конечно, те, кто любят футбол, надеются, что сборная России снова вернется к практике официальных матчей. Но, к сожалению, перспективы пока не обнадеживающие: опыт других дисциплин, как того же хоккея, показал, что многие страны, прежде всего европейские, всеми правдами и неправдами противятся нашему камбэку. А отдельные государства, как Финляндия и Норвегия, на уровне властей стран запретили выдавать визы россиянам во всех видах спорта. И плевать они хотели на решение Международного олимпийского комитета, федераций и судов.

Жизнь такова, что все может измениться в один миг – причем нередко он случается совсем неожиданно. Но уповать на чудо – увы, не долгосрочная стратегия. За такую сборную России по футболу, которая, не считая отдельных игроков, продолжает собираться и отрабатывать по полной программе, нужно продолжать биться в том числе в высоких кабинетах. Своим отношением к делу команда Карпина это точно заслужила.

