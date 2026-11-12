Сборная России по футболу впервые выиграла матч, уступая в счете 0:2

Сборная России по футболу одержала победу над командой Узбекистана со счетом 3:2 на стадионе в Ташкенте 12 ноября. При этом подопечные Валерия Карпина к 70-й минуте уступали 0:2. О мощном камбэке расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сборная России по футболу навела суеты в Ташкенте. Команда Узбекистана – серьезный оппонент: состав крепкий, участие в минувшем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, пусть и с тремя чувствительными поражениями на групповой стадии, в бэкграунде имеется. На тренерском мостике одной из сильнейших азиатских национальных команд – обладатель "Золотого мяча" как игрок и чемпион Китая как наставник, итальянец Фабио Каннаваро. В прошлый раз мы встречались с Узбекистаном в ноябре 2022-го года и сыграли 0:0, но это была совсем другая история.

Сборная России в 2026-м выглядит неплохо, но, в отличие от соперника, только в товарищеских матчах, так как до официальных нас не допускают до сих пор. Команда Валерия Карпина проиграла в этом году лишь один матч – Египту в Каире в конце мая (0:1). В остальном же – ничьи с Мали (0:0) и Нигерией (3:3), а дальше – только победы.

Но на стадионе в Ташкенте подопечные Карпина были очень близки к провалу. Сборной России не слишком удался дебют: подача соперника с углового на дальнюю штангу на 5-й минуте улетела в ногу Виктору Мелехину, а от защитника "Ростова" – в ворота, защищаемые голкипером ПСЖ Матвеем Сафоновым.

После такого начала был соблазн поплыть, но в обороне все же удалось собраться и сыграть плотно. Да и парочку моментов до перерыва создать не забыли. Самый реальный шанс был у Константина Тюкавина: форвард столичного "Динамо" получил передачу в правый полуфланг, где на пути у него не было препятствий, однако уложить сферу низом в дальний угол не удалось.

Надежды, что второй тайм пройдет для сборной России увереннее, были, но нелепейший гол опять в самом дебюте поставил команду на грань поражения. Защитник узбекской команды Бехруз Каримов из швейцарского "Лугано" на 46-й минуте получил мяч у границы штрафной и сделал легкий тычок в сторону створа. Удивительно, но снаряд умудрился прокатиться и мимо полевых, и мимо Сафонова – 0:2.

Да, впереди целый тайм, но отыграть два мяча на выезде против хорошего соперника удается далеко не всем. Однако Россия совершила маленькое футбольное чудо.

Ирония судьбы: Константина Тюкавина из цветущего "Динамо" на 66-й минуте заменил Николай Комличенко из угасшего "Локомотива", но именно форвард "железнодорожников" дал импульс камбэку. Первый гол нападающего получился замысловатым. На 70-й минуте так же вышедший со скамейки защитник ЦСКА Кирилл Данилов, стоя в центральном круге, подстроился под вынос соперника и мощно головой вернул мяч обратно на чужую половину. А в итоге получился пас на Комличенко, который оставил защитников посади себя и пробил низом под левую штангу.

А на 75-й начудили голкипер узбекской дружины Владимир Назаров и вингер Русланбек Джиянов: второй пытался отдать пас головой первому, но прямо в упор, что вратарь просто не успел соориентироваться. А Комличенко "подобедал" и попал в створ мимо игроков, которые пытались его закрыть в отсутствии вратаря – 2:2. А на 79-й сработала еще одна замена Карпина. Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук принял от Тюкавина капитанскую повязку и с ней на руке запульнул третий гол сборной России. Затяжная комбинация, прострел с левого фланга через серию рикошетов дошла до нашего американского легионера, а тот с рабочей левой попал без шансов для Назарова – 3:2!



Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Забрав преимущество в счете, Россия его уже не отдала. Внимание: национальная команда нашей страны никогда в своей истории не побеждала, уступая 0:2. Раньше максимумом была только ничья, но в эпоху отстранения парни переписали уже немало рекордов и достижений.

Однако Валерий Карпин в эфире Okko подчеркнул, что от победы с таким сценарием остался не в восторге.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Что конкретно не понравилось? Все, абсолютно все. Если выходишь и не собран, не сконцентрирован на 100%, то и из обороны не выйдешь, и атаковать не будешь, и подбирать, и за спину будешь упускать. Это все "голова", естественно. Это показал и второй тайм – когда собраны и заряжены, игра другая.

Теперь серия сборной России без поражений составляет шесть матчей – пять побед и одна ничья. Впереди у подопечных Карпина возвращение на родину, где состоится следующая товарищеская игра.

Соперник – Венесуэла в Краснодаре 12 ноября. Причем этот матч станет для России особенным: событие посвятят памяти великого нападающего Никиты Симоняна и победе сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне 1956 года. Для этого даже подготовили специальную ретроформу, причем она потребовала отдельного согласования в ФИФА. Российский юг явно ждет большой праздник.

