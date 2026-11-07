Игдисамов после матча с "Краснодаром": пропустили глупый гол, совершили много ошибок

Московский ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4 в центральном матче 14-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 7 ноября. Во всех четырех мячах "быков" поучаствовал форвард Джон Кордоба, а его команда сумела прервать семиматчевую серию без побед в РПЛ. Как развивалось огненное противостояние, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 4:2 (2:1)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Кордоба, 16, 82, Батчи, 40, Уткин, 74 – Кисляк, 35, Глебов, 90+.

"Краснодар": Агкацев, Майсон Родригес, Жубал, Вахания, Петров (Пальцев, 62), Ленини, Дуглас Аугусто (Оздоев, 73), Батчи, Кристиан, Кордоба, Воробьев (Уткин, 58).

ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин (Энрике Кармо, 78), Матеус Алвес (Мусаев, 78), Обляков, Олейников (Глебов, 60), Кисляк (Козлов, 85), Лусиано (Воронов, 85).

Предупреждения: Ленини, 67; Майсон Родригес, 85.

Посещаемость: 29 212 зрителей.

Матчи "Краснодара" и ЦСКА в последние годы практически всегда переходят в режим повышенной пожароопасности. Особенно памятным лично для меня стал конфликт на поле и за его пределами между защитником "армейцев" Мойзесом и форвардом "быков" Джоном Кордобой: жаль, что бразилец пока находится в лазарете и в заявку москвичей не попал.

При этом красно-синим на юге тяжело: ЦСКА не побеждает на арене в парке Галицкого аж с октября 2017 года. В то же время нынешний "Краснодар" в РПЛ не мог взять три очка с конца августа 2026-го. Разбавила неудачную серию лишь одна победа в Кубке над столичным "Динамо" со счетом 2:1. Но за счет удачного старта сезона команда Мусаева все еще в чемпионской гонке – 5 место и 23 очка до игры с "армейцами". Правда, отставание от нынешнего промежуточного лидера – все того же "Динамо" – составляло 8 очков. Бело-голубые вернулись на первое место 7 ноября за счет выездной победы над воронежским "Факелом" (2:1).

ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова по дистанции чувствовал себя более уверенно – третья строчка и 26 баллов. Да, выйти на вторую не удалось бы даже в случае победы над "Краснодаром", так как у "Зенита" 30 очков еще до домашнего матча петербуржцев с "Ростовом", который намечен на 8 ноября. Но отставать от флагманской двойки "армейцам" совершенно точно не хотелось.

"Краснодар" продолжает двигаться по ходу сезона с короткой скамейкой: на матч с ЦСКА в запасе оказалось шесть полевых и вратарь, плюс матч из-за дисквалификаций пропускали основной левый защитник Лукас Оласа и опорник Александр Черников. При этом в резерве не было ярко выраженного центрфорварда, так как Мусаев решил выпустить с первых минут сразу двух номинальных нападающих Джона Кордобу и Дмитрия Воробьева. Последний в этой конфигурации ранее чаще оказывался в подыгрыше, и не сказать, что такой вариант стабильно давал остроту.

У "армейцев" же схема с тремя центральными защитниками в целом стандартна для нынешней осени, поэтому здесь обошлось без особых сюрпризов. В запасе у Игдисамова тоже полная обойма, однако команда продолжает испытывать проблему с выбором нападающего на игру: что Лусиано, который вышел в старте на "Краснодар", что Тамерлан Мусаев и Максим Воронов, которые остались на удобных креслах стадиона, не радуют высокой результативностью. Пока они молчат, лучшим бомбардиром команды стал полузащитник и капитан Иван Обляков, у которого в активе было семь голов. Правда, четыре из них – с пенальти, которые он исполняет практически безукоризненно. Из форвардов же лучшая статистика – у Лусиано, который пока отличился трижды.

Первый тайм оправдал все ожидания от этой игры: огонь был повсюду. Особенно в дебюте преуспел "Краснодар", который сумел оказать серьезное давление на ЦСКА за счет высокого прессинга по всему полю. На 16-й минуте еще и получилось забить: Кристиан прострелил с правого фланга в центр, Кордоба продавил защитника москвичей Матвея Лукина и внес мяч в сетку – 1:0 за хозяевами.

На 22-й едва не влетел второй, и снова за счет прессинга: "армейцев" подловили на ошибке при розыгрыше от своих ворот, Кордоба чудом не попал в створ с пары метров в угол ворот. Однако затем красно-синие сумели отодвинуть игру на чужую половину, да еще и восстановили статус-кво на 35-й: перевод мяча слева направо, латераль ЦСКА Мохаммед Аззи загрузил в штрафную в голову Лусиано, его выстрел отразил голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев, но прямо на ногу Матвею Кисляку, успешно сыгравшему на добивании – 1:1.

Но на 40-й что-то нашло на Максима Бориско: вратарь гостей зачем-то побежал на перехват мяча аж на левую бровку, но проиграл гонку Кордобе. Джон мяч прокинул, но на ногу защитнику Жоао Виктору, однако и он начудил, вместо простого выноса зарядив свечу, которая полетела аккурат в опустевшую штрафную. Сфера приземлилась на ногу Жоау Батчи, и вингер "Краснодара" добил мяч в сетку между ног набежавшему закрывать створ Лукину – 2:1. При этом пришлось смотреть VAR, так как Кордоба в момент приема прокинул мяч себе рукой: главный судья Сергей Карасев и бригада видеоарбитров решили, что колумбиец играл разрешенной ее частью, которую закрывает футболка.

При этом ЦСКА тут же мог отыграться, улетев в быстрый прорыв, однако Иван Олейников мягким по силе ударом угодил в штангу. Суперэмоциональный яркий футбол и многообещающая заявка на огненный второй тайм.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Таким он и получился, и вновь преимущество забрал "Краснодар". Одна из решающих перестановок Мурада Мусаева – выход полузащитника Даниила Уткина: на 58-й минуте он сменил Дмитрия Воробьева, а на 74-й стал автором третьего забитого мяча "быков" в этой игре. Причем атака началась с выноса Агкацева от ворот: Уткин выиграл верх и сделал скидку на Кордобу, Джон протащил, но ЦСКА отбился, однако Даниил здорово сыграл вторым темпом и пробил под Бориско – 3:1.

После этого Максим совершил три отличных сейва, давление "Краснодара" нарастало, в то время как у "армейцев" совсем разладилась игра впереди. На 82-й минуте Уткин разогнал четвертую голевую атаку своей команды: Даниил отпасовал на Кордобу, тот продлил направо на Кристиана, и бразилец оформил вторую голевую передачу, идеально попав Джону в голову. Колумбиец роскошно мощно пробил в левый верхний угол – 4:1.

В течение второго тайма Игдисамов перешел на игру в два нападающих, пытался добавить атаке скорости за счет выхода со скамейки реактивного Кирилла Глебова, но все это сработало как следует только в самой концовке. ЦСКА зацепился за мяч в середине и устремился в быструю атаку, Тамерлан Мусаев перевел мяч справа налево на Глебова, который положил в дальний угол мимо Агкацева – 4:2. Уже не разгром, но и гордиться особо нечем.

"Краснодар" словно откатился к базовым настройкам, прервав семиматчевую серию без побед в РПЛ громко и со вкусом. "Быки" в целом сумели разбить игру соперника, навязали мощный прессинг и выиграли ключевые единоборства на чужой половине. И это – при короткой скамейке и дисквалифицированных лидерах команды Александре Черникове и Лукасе Оласе, не говоря уже о травме Никиты Кривцова. Плюс большим подспорьем стала игра Кордобы: Джон сам забил два и еще в двух принял непосредственное участие, чем напомнил лучшую версию себя.

Главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев отметил в эфире "Матч ТВ", что испытал удовлетворение от игры команды после того тяжелого периода, в который она угодила.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Очень важно, что показали такую яркую игру против сильного соперника. Разные разговоры ходили, что у нас есть проблемы с физическим состоянием, и внутри что-то не так. Но сегодня показали, что даже в конце против молодой физически хорошо готовой команды можем забивать три мяча и вырывать победу. Понятно, что когда ты не выигрываешь, атмосфера не очень хорошая: нужны две-три победы, и она будет совсем другой. Надеюсь, этот результат поможет нам вернуть наши сильные стороны.

ЦСКА же в РПЛ немного сбавил ход. Если первую треть чемпионата "армейцы" прошли без поражений, то в последующих четырех турах красно-синие одержали только одну победу – над "Спартаком", и дважды уступали своим соперникам.

Наставник москвичей Дмитрий Игдисамов в беседе с "Матч ТВ" в первую очередь назвал второй пропущенный мяч, где из ворот убежал Бориско, глупым. По его мнению, это серьезно отразилось на игре ЦСКА до перерыва, когда многое у команды в общем-то получалось.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Если вратарь выходит, защитник должен подстраховать, поставить корпус Кордобе. Когда выбивали мяч, можно было сделать это в другую сторону, а не к своим воротам. Но даже когда мяч улетел туда, у нас в штрафной было два защитника, но они его почему-то пропустили и дали Батчи пробить. Череда глупых не свойственных нам ошибок, они привели ко второму голу, который повлиял на дальнейший ход игры.

После матчей субботы наверху таблицы образовалась трио команд, у которых по 26 очков: у ЦСКА и "Спартака" столько было, у "Краснодара" – стало. За счет дополнительных показателей южане как минимум временно вышли на третье место, "армейцы" переместились на четвертое, красно-белые стали пятыми. Однако у команды Хуана Карлоса Карседо есть матч в запасе – дома против тольяттинского "Акрона" 8 ноября. Победа выведет "Спартак" на чистое третье место.

После того, как завершатся игры 14-то тура, РПЛ уйдет на паузу на матчи сборных: чемпионат вернется только 20–22 ноября. Из московских клубов первым на поле выйдет ЦСКА, которому дома принимать грозненский "Ахмат" 21-го числа. Остальным представителям столицы играть 22-го ноября: "Динамо" в центральном матче 15-го тура в Петровском парке играть с "Краснодаром", затем "Спартак" проверит себя на выезде против махачкалинского "Динамо", и в заключительной встрече посмотрим столичное дерби между "Родиной" и "Локомотивом". Причем в последнем случае дополнительная интрига – кто же выведет "железнодорожников" на матч после громкой отставки Михаила Галактионова 6 ноября.

