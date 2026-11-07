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07 ноября, 23:10

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Игдисамов после матча с "Краснодаром": пропустили глупый гол, совершили много ошибок

Матч имени Кордобы: ЦСКА пропустил четыре мяча от "Краснодара" в РПЛ

Московский ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4 в центральном матче 14-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 7 ноября. Во всех четырех мячах "быков" поучаствовал форвард Джон Кордоба, а его команда сумела прервать семиматчевую серию без побед в РПЛ. Как развивалось огненное противостояние, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 4:2 (2:1)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Кордоба, 16, 82, Батчи, 40, Уткин, 74 – Кисляк, 35, Глебов, 90+.

"Краснодар": Агкацев, Майсон Родригес, Жубал, Вахания, Петров (Пальцев, 62), Ленини, Дуглас Аугусто (Оздоев, 73), Батчи, Кристиан, Кордоба, Воробьев (Уткин, 58).

ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин (Энрике Кармо, 78), Матеус Алвес (Мусаев, 78), Обляков, Олейников (Глебов, 60), Кисляк (Козлов, 85), Лусиано (Воронов, 85).

Предупреждения: Ленини, 67; Майсон Родригес, 85.

Посещаемость: 29 212 зрителей.

Матчи "Краснодара" и ЦСКА в последние годы практически всегда переходят в режим повышенной пожароопасности. Особенно памятным лично для меня стал конфликт на поле и за его пределами между защитником "армейцев" Мойзесом и форвардом "быков" Джоном Кордобой: жаль, что бразилец пока находится в лазарете и в заявку москвичей не попал.

При этом красно-синим на юге тяжело: ЦСКА не побеждает на арене в парке Галицкого аж с октября 2017 года. В то же время нынешний "Краснодар" в РПЛ не мог взять три очка с конца августа 2026-го. Разбавила неудачную серию лишь одна победа в Кубке над столичным "Динамо" со счетом 2:1. Но за счет удачного старта сезона команда Мусаева все еще в чемпионской гонке – 5 место и 23 очка до игры с "армейцами". Правда, отставание от нынешнего промежуточного лидера – все того же "Динамо" – составляло 8 очков. Бело-голубые вернулись на первое место 7 ноября за счет выездной победы над воронежским "Факелом" (2:1).

ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова по дистанции чувствовал себя более уверенно – третья строчка и 26 баллов. Да, выйти на вторую не удалось бы даже в случае победы над "Краснодаром", так как у "Зенита" 30 очков еще до домашнего матча петербуржцев с "Ростовом", который намечен на 8 ноября. Но отставать от флагманской двойки "армейцам" совершенно точно не хотелось.

"Краснодар" продолжает двигаться по ходу сезона с короткой скамейкой: на матч с ЦСКА в запасе оказалось шесть полевых и вратарь, плюс матч из-за дисквалификаций пропускали основной левый защитник Лукас Оласа и опорник Александр Черников. При этом в резерве не было ярко выраженного центрфорварда, так как Мусаев решил выпустить с первых минут сразу двух номинальных нападающих Джона Кордобу и Дмитрия Воробьева. Последний в этой конфигурации ранее чаще оказывался в подыгрыше, и не сказать, что такой вариант стабильно давал остроту.

У "армейцев" же схема с тремя центральными защитниками в целом стандартна для нынешней осени, поэтому здесь обошлось без особых сюрпризов. В запасе у Игдисамова тоже полная обойма, однако команда продолжает испытывать проблему с выбором нападающего на игру: что Лусиано, который вышел в старте на "Краснодар", что Тамерлан Мусаев и Максим Воронов, которые остались на удобных креслах стадиона, не радуют высокой результативностью. Пока они молчат, лучшим бомбардиром команды стал полузащитник и капитан Иван Обляков, у которого в активе было семь голов. Правда, четыре из них – с пенальти, которые он исполняет практически безукоризненно. Из форвардов же лучшая статистика – у Лусиано, который пока отличился трижды.

Первый тайм оправдал все ожидания от этой игры: огонь был повсюду. Особенно в дебюте преуспел "Краснодар", который сумел оказать серьезное давление на ЦСКА за счет высокого прессинга по всему полю. На 16-й минуте еще и получилось забить: Кристиан прострелил с правого фланга в центр, Кордоба продавил защитника москвичей Матвея Лукина и внес мяч в сетку – 1:0 за хозяевами.

На 22-й едва не влетел второй, и снова за счет прессинга: "армейцев" подловили на ошибке при розыгрыше от своих ворот, Кордоба чудом не попал в створ с пары метров в угол ворот. Однако затем красно-синие сумели отодвинуть игру на чужую половину, да еще и восстановили статус-кво на 35-й: перевод мяча слева направо, латераль ЦСКА Мохаммед Аззи загрузил в штрафную в голову Лусиано, его выстрел отразил голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев, но прямо на ногу Матвею Кисляку, успешно сыгравшему на добивании – 1:1.

Но на 40-й что-то нашло на Максима Бориско: вратарь гостей зачем-то побежал на перехват мяча аж на левую бровку, но проиграл гонку Кордобе. Джон мяч прокинул, но на ногу защитнику Жоао Виктору, однако и он начудил, вместо простого выноса зарядив свечу, которая полетела аккурат в опустевшую штрафную. Сфера приземлилась на ногу Жоау Батчи, и вингер "Краснодара" добил мяч в сетку между ног набежавшему закрывать створ Лукину – 2:1. При этом пришлось смотреть VAR, так как Кордоба в момент приема прокинул мяч себе рукой: главный судья Сергей Карасев и бригада видеоарбитров решили, что колумбиец играл разрешенной ее частью, которую закрывает футболка.

При этом ЦСКА тут же мог отыграться, улетев в быстрый прорыв, однако Иван Олейников мягким по силе ударом угодил в штангу. Суперэмоциональный яркий футбол и многообещающая заявка на огненный второй тайм.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Таким он и получился, и вновь преимущество забрал "Краснодар". Одна из решающих перестановок Мурада Мусаева – выход полузащитника Даниила Уткина: на 58-й минуте он сменил Дмитрия Воробьева, а на 74-й стал автором третьего забитого мяча "быков" в этой игре. Причем атака началась с выноса Агкацева от ворот: Уткин выиграл верх и сделал скидку на Кордобу, Джон протащил, но ЦСКА отбился, однако Даниил здорово сыграл вторым темпом и пробил под Бориско – 3:1.

После этого Максим совершил три отличных сейва, давление "Краснодара" нарастало, в то время как у "армейцев" совсем разладилась игра впереди. На 82-й минуте Уткин разогнал четвертую голевую атаку своей команды: Даниил отпасовал на Кордобу, тот продлил направо на Кристиана, и бразилец оформил вторую голевую передачу, идеально попав Джону в голову. Колумбиец роскошно мощно пробил в левый верхний угол – 4:1.

В течение второго тайма Игдисамов перешел на игру в два нападающих, пытался добавить атаке скорости за счет выхода со скамейки реактивного Кирилла Глебова, но все это сработало как следует только в самой концовке. ЦСКА зацепился за мяч в середине и устремился в быструю атаку, Тамерлан Мусаев перевел мяч справа налево на Глебова, который положил в дальний угол мимо Агкацева – 4:2. Уже не разгром, но и гордиться особо нечем.

"Краснодар" словно откатился к базовым настройкам, прервав семиматчевую серию без побед в РПЛ громко и со вкусом. "Быки" в целом сумели разбить игру соперника, навязали мощный прессинг и выиграли ключевые единоборства на чужой половине. И это – при короткой скамейке и дисквалифицированных лидерах команды Александре Черникове и Лукасе Оласе, не говоря уже о травме Никиты Кривцова. Плюс большим подспорьем стала игра Кордобы: Джон сам забил два и еще в двух принял непосредственное участие, чем напомнил лучшую версию себя.

Главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев отметил в эфире "Матч ТВ", что испытал удовлетворение от игры команды после того тяжелого периода, в который она угодила.

Очень важно, что показали такую яркую игру против сильного соперника. Разные разговоры ходили, что у нас есть проблемы с физическим состоянием, и внутри что-то не так. Но сегодня показали, что даже в конце против молодой физически хорошо готовой команды можем забивать три мяча и вырывать победу. Понятно, что когда ты не выигрываешь, атмосфера не очень хорошая: нужны две-три победы, и она будет совсем другой. Надеюсь, этот результат поможет нам вернуть наши сильные стороны.
Мурад Мусаев
главный тренер ФК "Краснодар"

ЦСКА же в РПЛ немного сбавил ход. Если первую треть чемпионата "армейцы" прошли без поражений, то в последующих четырех турах красно-синие одержали только одну победу – над "Спартаком", и дважды уступали своим соперникам.

Наставник москвичей Дмитрий Игдисамов в беседе с "Матч ТВ" в первую очередь назвал второй пропущенный мяч, где из ворот убежал Бориско, глупым. По его мнению, это серьезно отразилось на игре ЦСКА до перерыва, когда многое у команды в общем-то получалось.

Если вратарь выходит, защитник должен подстраховать, поставить корпус Кордобе. Когда выбивали мяч, можно было сделать это в другую сторону, а не к своим воротам. Но даже когда мяч улетел туда, у нас в штрафной было два защитника, но они его почему-то пропустили и дали Батчи пробить. Череда глупых не свойственных нам ошибок, они привели ко второму голу, который повлиял на дальнейший ход игры.
Дмитрий Игдисамов
главный тренер ПФК ЦСКА (Москва)

После матчей субботы наверху таблицы образовалась трио команд, у которых по 26 очков: у ЦСКА и "Спартака" столько было, у "Краснодара" – стало. За счет дополнительных показателей южане как минимум временно вышли на третье место, "армейцы" переместились на четвертое, красно-белые стали пятыми. Однако у команды Хуана Карлоса Карседо есть матч в запасе – дома против тольяттинского "Акрона" 8 ноября. Победа выведет "Спартак" на чистое третье место.

После того, как завершатся игры 14-то тура, РПЛ уйдет на паузу на матчи сборных: чемпионат вернется только 20–22 ноября. Из московских клубов первым на поле выйдет ЦСКА, которому дома принимать грозненский "Ахмат" 21-го числа. Остальным представителям столицы играть 22-го ноября: "Динамо" в центральном матче 15-го тура в Петровском парке играть с "Краснодаром", затем "Спартак" проверит себя на выезде против махачкалинского "Динамо", и в заключительной встрече посмотрим столичное дерби между "Родиной" и "Локомотивом". Причем в последнем случае дополнительная интрига – кто же выведет "железнодорожников" на матч после громкой отставки Михаила Галактионова 6 ноября.

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