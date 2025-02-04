В Карелии глава УФАС Пряхин покончил с собой

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Глава управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Карелия Артур Пряхин покончил с собой в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в СУ СК России по региону заявили, что тело Пряхина нашли 4 февраля. Смерть наступила на рабочем месте по адресу набережная Варкауса, дом 1А.

В экстренных службах РИА Новости рассказали, что версию суицида подтверждает оставленная в кабинете предсмертная записка. Тело обнаружено около здания, где находится УФАС, указал источник.

Артур Пряхин родился 20 декабря 1968 года в Ленинграде. У него было два высших образования: в 1994 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию имени С. М. Кирова, в 2004-м – Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности "юриспруденция". Руководителем карельского УФАС Пряхин стал в феврале 2014 года.

Ранее в ЖК "Алые паруса" прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. В оперативных службах назвали покушение заказным и тщательно спланированным.

Следователи возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По версии правоохранителей, пронести СВУ в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб.

Также в силовых структурах указали, что подрыв мог совершить террорист-смертник, личность которого устанавливается.