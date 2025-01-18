ТАСС: топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой в Ленинградской области

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Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой в дачном поселке в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что жена Хайдина попросила управляющего садоводства "Северная корона" проверить, почему ее муж не выходит на связь. Он нашел тело топ-менеджера в гараже и обратился в полицию.

Другой источник уточнил, что Хайдин оставил предсмертную записку, но о ее содержимом не рассказал. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Группа компаний "Благо" была основана в 1993 году и является крупным производителем растительного масла под брендами "Благо", Almador, "Дары Кубани", Freya.

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