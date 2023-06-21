Один из создателей термоядерной бомбы покончил с собой в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Физик-ядерщик и один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов обнаружен мертвым в квартире на Космодамианской набережной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Смерть <...> наступила в результате самоубийства. Он (Григорий Клинишов. – Прим. ред.) оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными", – отметил собеседник агентства.

Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он лауреат Ленинской премии 1962 года и кандидат физико-математических наук.

Физик не только участвовал в создании термоядерной бомбы РДС-37, но и разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений. Испытания РДС-37 проходили на Семипалатинском полигоне в 1955 году.