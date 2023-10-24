Умер актер из сериалов "Универ" и "Интерны" Михаил Тощев

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Российский актер Михаил Тощев скончался в возрасте 60 лет, сообщает портал kino-teatr.ru.

Уточняется, что артист ушел из жизни еще 24 сентября. Известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Михаил Тощев родился 17 декабря 1962 года в Орехово-Зуеве. В 1989 году мужчина окончил Московский институт культуры. Его дебют в кино состоялся в 2005 году, когда в свет вышла картина "Александровский сад". В общей сложности фильмография артиста насчитывает 53 работы.

Помимо кинематографа, Тощев работал в Орехово-Зуевском театре. Также он любил сочинять и исполнять песни. Зрители запомнили Тощева благодаря участию в таких проектах, как "Интерны", "След", "Перевал Дятлова", "Гадалка", "Обратная сторона любви", "Универ. Новая общага", "Дальнобойщики" и других.

Его женой была Лариса Тощева, которая является заслуженным работником культуры. Она также работает художественным руководителем танцевального коллектива "Девчата".